Agenda Cultural Feria Nacional de San Marcos 2026: Martes 5 de Mayo

FORO DEL LAGO
METAL FEST
18 horas, Abject Mentor, Metal, Aguascalientes.
19 horas, Electrify, Rock, Querétaro.
20 horas, Descomunal, Metal, Ecuador.
21 horas, A.N.I.M.A.L., Metal latinoamericano, Argentina.
CUARTEL DEL ARTE
18 horas, Cicatricxz, Rock pop punk, Aguascalientes.
19 horas, GlitchBay, Darksynth-Synthwave, Aguascalientes.
PATIO DE LAS JACARANDAS
18 horas, Raíz Viva, Música tradicional mexicana, Aguascalientes.
19 horas, Mariachi Los Charros de Aguascalientes, Música mexicana, Aguascalientes.
TEATRO MORELOS
20 horas, La revolución de las flores, La Ridícula Daza, España. Duración: 60 min. │ Clasificación: 10+. 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $100.
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO
17 horas, Ana Misr, Noemí López Bellydancer, Danza árabe, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.
TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL
20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA
21 horas, Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla desde las 20 horas, $250.
SÓTANO STALLWORTH
20 horas, Tablao Flamenco, Corral de la Morería, con María Moreno y David Coria, celebrando su 70 aniversario, España. Costo: $250. Boletos en taquilla del Teatro Morelos y en showticket.com.mx. Acceso: 20 horas. Cupo limitado. Evento dirigido a mayores de edad.
CASA TERÁN
11 horas, Ciclo de cine: La Matinée de la Feria: Cine para Peques. Cupo: 30 personas.
CENTRO DE ARTES VISUALES
11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico.
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE
17 a 18 horas, Mi hermano me asombra, Alumnado del Centro Cultural Los Arquitos.
18 a 19 horas, Mi hermano me asombra, Alumnado del Centro Cultural Los Arquitos.
17 a 19 horas, Taller Efímero Artístico, Alumnado del Centro de Estudios Teatrales.
8 a 21 horas, Talleres Efímeros y Presentaciones Musicales, Alumnado y docentes de la Escuela de Música Manuel M. Ponce.