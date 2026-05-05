Fusión de Ritmos y Energía Internacional en el Foro del Lago

Con una propuesta que entrelaza la tradición y la vanguardia, se presentó en el Foro del Lago la agrupación veracruzana Los Choclok.

Fundada en 2009, la banda cautivó al público con su característica fusión de son jarocho, jazz, reggae, rock y ritmos latinos.

La jornada musical comenzó con la energía de Percance, desde Costa Rica, y el talento local de Flor de Jade en una noche de diversidad sonora.

Para conocer más detalles sobre la agenda cultural se invita al público a consultar la aplicación gratuita Vive ICA.