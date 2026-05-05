Inicia Operaciones Nuevo Centro de Atención Vehicular en Plaza Vestir

Integra más de Seis Dependencias Estatales y Municipales

Ahí se podrá realizar la expedición y renovación de licencias de conducir; altas, bajas y canje de placas; pago de infracciones de tránsito; reporte de extravío de documentos oficiales ante la Fiscalía; y regularización de la verificación vehicular.

También los trámites relacionados con el transporte público en las modalidades de combis, plataformas, taxis, transporte escolar y de personal.

Los temas que tienen que ver con los camiones urbanos y tarjeta YoVoy, seguirán realizándose en las oficinas de la CMOV.

En una muestra más del compromiso de la gobernadora Tere Jiménez de simplificar, modernizar y acercar los trámites gubernamentales a la ciudadanía, inició operaciones el nuevo Centro de Atención Vehicular (CAV) en las instalaciones de Plaza Vestir, en el sur de la ciudad capital.

Este espacio integra en un solo lugar a más de seis dependencias estatales y municipales, lo que permite eliminar traslados innecesarios y disminuir de forma significativa los tiempos de espera, en beneficio de las y los usuarios.

Dentro de las gestiones que ahora también se pueden realizar en el Centro de Atención Vehicular destacan la expedición y renovación de licencias de conducir; altas, bajas y canje de placas; pago de infracciones de tránsito; reporte de extravío de documentos oficiales ante la Fiscalía; y regularización de la verificación vehicular; entre otros.

Mientras que los trámites relacionados con el transporte público en las modalidades de combis, plataformas, taxis, transporte escolar y de personal ahora sólo podrán llevarse a cabo en el CAV; en tanto que aquellos temas que tienen que ver con los camiones urbanos y tarjeta YoVoy, seguirán realizándose en las oficinas de la Coordinación General de Movilidad (CMOV).

Cabe destacar que el CAV trabaja bajo un esquema de cero papel con el uso de tecnología de captura biométrica y la digitalización total de expedientes, lo que fortalece la seguridad, la transparencia y la eficiencia en cada proceso.

Asimismo, cuenta con áreas modernas para la evaluación de licencias de conducir mediante herramientas digitales que optimizan los procedimientos y mejoran la experiencia de atención.

Este nuevo espacio tiene capacidad para atender a más de 700 mil personas al año, con tiempos estimados de servicio de entre 12 y 15 minutos; con esto, el CAV se posiciona como el principal punto de servicios vehiculares en la zona sur del estado.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital del Estado, Ramiro Pedroza Márquez, señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia para consolidar en Aguascalientes un gobierno moderno, eficiente y cercano a la gente.