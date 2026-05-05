Récord de Afluencia en el Penúltimo fin de Semana de la Feria Nacional de San Marcos 2026

Con una ocupación hotelera del cien por ciento, el pasado fin de semana se consolida, hasta el momento, como el más concurrido de la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, las hospederías ubicadas en las inmediaciones del perímetro ferial reportaron lleno total, resultado del alto flujo de turistas y visitantes provenientes de distintas entidades del país, así como del extranjero, quienes arribaron a Aguascalientes los días 1, 2 y 3 de mayo para disfrutar de la verbena abrileña.

Este dinamismo turístico se refleja también en el incremento significativo de la asistencia a diversos eventos del programa ferial. Las corridas de toros registraron un aumento del 25 por ciento en el público, mientras que el espectáculo Illusion On Ice alcanzó los 200 mil espectadores, cifra superior a los 150 mil registrados en años anteriores, gracias a la ampliación de funciones para atender la alta demanda.

Asimismo, los conciertos del Palenque de la feria presentan localidades totalmente agotadas, lo que evidencia el gran interés del público por la oferta artística y de entretenimiento.

La alta afluencia de visitantes no sólo fortalece la proyección turística de Aguascalientes a nivel nacional e internacional, sino que también impulsa la actividad económica en sectores como el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios, lo que genera beneficios directos para miles de familias.

Con estos resultados, la Feria Nacional de San Marcos reafirma su relevancia como motor de desarrollo económico, promoción cultural y convivencia social, al consolidarse como un punto de encuentro que atrae a visitantes de todo el mundo.