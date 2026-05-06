Conmemoran Batalla de Puebla con Toma de Protesta de Soldados del Servicio Militar

Sociedad Debe Asumir Compromiso Activo con el País: Monreal

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, este 5 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta de Bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional (SMN), clase 2007 y remisos en las instalaciones de la Decimoprimera Zona Militar, en el municipio de Guadalupe.

El acto fue encabezado por el gobernador David Monreal Ávila, quien destacó la relevancia de mantener la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y las fuerzas de seguridad, como parte de la estrategia permanente para la construcción de la paz en Zacatecas.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne, con la participación de mandos militares, autoridades civiles y familiares de los conscriptos.

De manera simultánea y mediante enlace virtual a nivel nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la toma de protesta de más de 31 mil jóvenes del Servicio Militar Nacional y más de 800 mujeres voluntarias, distribuidos en los distintos centros de adiestramiento del país.

Durante el evento se recordó el significado histórico del 5 de mayo de 1862, fecha en la que el Ejército Mexicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, logró derrotar a las fuerzas francesas, consideradas en ese momento como una de las más poderosas del mundo, resaltando este episodio como un símbolo de resistencia, unidad y defensa de la soberanía nacional.

El mandatario estatal subrayó que el Servicio Militar Nacional representa una institución fundamental en la formación cívica de las y los jóvenes mexicanos, al fomentar valores como la disciplina, la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos y el amor a la patria.

Asimismo, enfatizó que esta fecha no sólo remite al pasado histórico, sino que interpela a la sociedad actual a asumir un compromiso activo con el país.

Señaló que las y los jóvenes que rindieron protesta forman parte de una generación llamada a contribuir a la construcción de la paz y al fortalecimiento de sus comunidades.

La ceremonia concluyó con el acto protocolario de protesta de bandera, en el que los conscriptos reafirmaron su compromiso de honrar y defender a México, seguido de honores militares y el reconocimiento a los jóvenes que participaron.