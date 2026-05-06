En el PRI “no Tenemos Dados Cargados Para Nadie”: Peña

Todavía no se Designan Candidaturas, Responde a Líder Antorchista

Por Gabriel Rodríguez

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, Carlos Peña Badillo, respondió a las acusaciones del líder antorchista Osvaldo Ávila, en el sentido de que “se estaría promoviendo la imagen de Roberto Luévano para precandidatearlo a la Presidencia Municipal de Guadalupe, para el 2027” a lo que dijo que, “por el momento, no se tiene proyecto alguno para seleccionar a posibles cuadros en esa localidad”.

Peña Badillo añadió que, en efecto, reconocía el trabajo de Luévano Ruiz en su calidad de militante y como persona comprometida con las labores del PRI en la localidad guadalupense, pero que “no es el momento de decantarse por nadie en tiempos previos y en medio de varios talentos políticos dentro de nuestro instituto político.

“Sin embargo, tenemos a muchos y a muchas militantes que de manera legítima pueden tener una aspiración a gobernar ese y otros municipios del estado”.

Cabe destacar que, en días pasados, Osvaldo Ávila, líder de Antorcha Campesina (AC) en Zacatecas manifestó su desacuerdo porque Juan García Páez, encargado territorial del PRI en Guadalupe, estuvo presente en ese municipio donde realizó diversas expresiones favorables a Roberto Luévano, lo que a Ávila Tiscareño le parecieron “haber llevado a Guadalupe, dados cargados en favor del exalcalde de dicha localidad con fines de promoverlo para las elecciones del año venidero”.

En su momento, Peña Badillo afirmó que, “lo que en todo caso se busca en Guadalupe es la renovación del comité ejecutivo municipal del partido y en 25 municipios más, en donde se ha nombrado a delegados y delegadas en todos ellos como parte de la renovación de procesos internos.

“Es claro que algunos de esos delegados pueden dar a conocer sus perspectivas desde su particular punto de vista, pero el PRI no tiene en este momento una convocatoria para la renovación de un cargo de elección popular”, aseguró.

Aclaró que eso significa que el PRI “no puede determinar tampoco por ahora a candidatas o candidatos para designarles un espacio dentro del próximo proceso electoral”.

Contrario a ello, indicó que expartido aplanadora trabaja en la generación de defensores, con el fin de que les puedan acompañar a trabajar, desde sus municipios y regiones, con el objetivo de construir la llamada Defensa por México y la Defensa por Zacatecas.

Reiteró reconocer el trabajo, por igual, de todos sus militantes: Roberto Luévano, Dayanne Cruz, Isadora Santiváñez, Enrique Flores y Osvaldo Ávila, de todos quienes tienen una tarea y una responsabilidad en el partido y dentro del municipio de Guadalupe, como en los casos de “nuestras regidoras y regidor, que tienen mucha responsabilidad dentro del Órgano Interno de Control (OIC) de esa localidad, lo mismo que reconozco las labores a quienes integran sectores y organizaciones.

“Nosotros no tenemos dados cargados para nadie sino el compromiso de reconocer el trabajo en favor de la militancia para consensar sobre un candidato ganador para Guadalupe y 57 municipios más”.

Para concluir, dijo que se trata de recuperar el gobierno estatal, “en donde todos y todas son importantes haciendo partido”.