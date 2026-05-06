EU Realiza Acto de Injerencia Para Influir en el Equilibrio Político Interno: Felipe Pinedo

“Pueblo de México Tiene Madurez Para no Dejarse Influenciar”

El Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en su conferencia de prensa encabezada por Felipe Pinedo, emitió un posicionamiento sobre los recientes acontecimientos políticos a nivel nacional, la situación interna de Morena y los retos estructurales que enfrenta Zacatecas.

En primer término, el FPLZ señaló que la solicitud de autoridades de Estados Unidos para actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, constituye un acto de injerencia internacional que responde a intereses políticos y estratégicos.

Desde esta perspectiva, se considera que dicha acción busca in􀃀uir en el equilibrio político interno de México y fortalecer narrativas de la oposición rumbo al proceso electoral de 2027.

Asimismo, se advirtió que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia utilizada históricamente por Estados Unidos en distintos países, con el objetivo de incidir en gobiernos y decisiones soberanas.

El FPLZ subrayó que el pueblo mexicano cuenta con la madurez política suficiente para identificar estas dinámicas y no dejarse influenciar por discursos externos.

En el ámbito nacional, se destacó el reciente Consejo Político de Morena, particularmente el mensaje sobre la exclusión de perfiles corruptos en futuras candidaturas.

El FPLZ consideró este planteamiento como un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una autocrítica real y acciones contundentes contra prácticas de corrupción aún existentes dentro del movimiento.

Respecto a Zacatecas, se denunció la persistencia de un modelo de concentración del poder económico y político, donde el acceso a obra pública y recursos se mantiene limitado a grupos cercanos al poder.

Esta situación, señalaron, ha provocado la marginación de pequeños y medianos empresarios, así como una crisis económica en diversos sectores productivos.

El FPLZ también alertó sobre el impacto de la inseguridad en la vida cotidiana del estado, destacando la contradicción entre las cifras oficiales y la realidad que enfrentan las familias zacatecanas, particularmente en lo relacionado con la violencia que afecta a jóvenes.

En ese contexto, la organización reafirmó su respaldo a proyectos políticos que, aseguran, han mantenido una trayectoria transparente y comprometida con el desarrollo social, educativo y cultural de Zacatecas.

Finalmente, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas anunció la continuidad de los trabajos rumbo a la construcción de una propuesta integral de gobierno para 2027, incluyendo la realización de foros temáticos, siendo el próximo el dedicado a la seguridad en la entidad.