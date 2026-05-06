Fiscal Camacho Niega Rotundamente Participación de Autoridades en el Secuestro de Seis Zacatecanos

Asegura que no se Deslindará del Caso y que Cooperan con Aguascalientes

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de los hechos relacionados con el hallazgo de siete personas sin vida en Tepezalá, Aguascalientes, el fiscal general de Justicia del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, afirmó que no hay participación de corporaciones de seguridad en la privación de la libertad y homicidio de las víctimas.

Señaló que las versiones difundidas en redes sociales que involucran a corporaciones como la Policía de Investigación y la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), son falsas y provienen de un perfil no autentificado vinculado con actividades criminales.

En este sentido, explicó que desde el 30 de abril, un día antes de la localización de los cuerpos, comenzaron a circular en redes sociales publicaciones con información falsa, incluyendo fichas de búsqueda apócrifas, y subrayó que es la primera vez que la Fiscalía detecta la emisión de este tipo de fichas falsas.

En relación con la versión sobre una camioneta blanca que habría sido utilizada para trasladar los cuerpos, el fiscal aseguró que, tras comunicarse con su homólogo de Aguascalientes, Manuel Alonso García, dicha información es falsa.

Camacho Osnaya precisó que, según las investigaciones, el vehículo utilizado para abandonar los cuerpos es una camioneta pick up negra, la cual es rastreada desde el viernes y no pertenece a alguna corporación.

El fiscal mencionó que tienen una denuncia del pasado 29 de abril relacionada con la privación ilegal de la libertad de una de las personas, no zacatecana: “Se descarta la participación de elementos de seguridad.

Ya contamos con videos: son dos vehículos en color blanco.

Uno es una camioneta tipo Cheyenne, y el otro es una camioneta Ford de alta gama; lo tengo que decir porque este tema ya escaló mucho e incluso ya es un tema mediático, pero sobre todo está afectando a familiares de las personas que fueron privadas de la libertad.

“Las corporaciones no cuentan con este tipo de unidades en su parque vehicular, es un seguimiento que se está dando, son vehículos particulares, y desde luego es una investigación muy amplia”, aseveró el fiscal.

Sobre el caso, el fiscal indicó que se trata de “un hecho muy lamentable” y confirmó que de los siete cuerpos localizados, seis ya fueron identificados como personas zacatecanas.

Precisó que las identificaciones se realizaron mediante el reconocimiento de familiares, señas particulares como tatuajes y, en dos casos, a través del cotejo de huellas dactilares con registros existentes.

Detalló que únicamente una de las personas identificadas ya había sido reportada previamente como víctima de privación ilegal de la libertad, el 17 de abril.

En los demás casos, los familiares reportaron la pérdida de comunicación o el último avistamiento de sus seres queridos entre el 28 y 29 de abril, y acudieron a la fiscalía tras reconocerlos en imágenes difundidas en redes sociales.

Finalmente, sostuvo que, aunque el hallazgo ocurrió en Aguascalientes, la Fiscalía de Zacatecas no se deslindará del caso, al tratarse de víctimas originarias del estado.

Aseguró que se trabaja en coordinación para esclarecer los hechos, determinar si las víctimas fueron privadas de la libertad en Zacatecas y dar con los responsables.