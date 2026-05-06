“Gobierno de David Monreal Debe Brindar Respuesta a las Familias de los Seis Jóvenes Asesinados”

Bajaron Homicidios Dolosos, Pero Subieron Desapariciones: Santiváñez

Por Gabriel Rodríguez

Sin precisar cifras, la diputada priísta Isadora Santiváñez Ríos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito en la cámara local, dijo que lastima ver el grado de desastre al que ha llegado la inseguridad en Zacatecas al multiplicarse los casos de horror en contra de sus jóvenes adolescentes.

“Desastre que tenemos que parar”, dijo en relación con los seis de siete cadáveres identificados en días pasados en Tepezalá, Aguascalientes, “de muchachos que eran de Zacatecas”, lamentó.

Luego de dar a conocer que en este momento los legisladores del Congreso del Estado de Zacatecas alistan la nueva Ley de Seguridad Pública, Santiváñez Ríos precisó que sería importante esclarecer los hechos que mantienen consternada a la comunidad de donde ellos eran originarios.

Urgió para que, acorde con ese tipo de hechos, haya mayor coordinación con las entidades aledañas con el fin de prever ese tipo de problemas y refirió que espera “las autoridades brinden respuesta a las familias de esos muchachos porque lo merecen”.

Sobre la nueva Ley de Seguridad Pública, la legisladora argumentó que ésta vendría a sustituir a la anterior que tiene alrededor de 15 años de haber entrado en vigor y que “resulta superada cuando no decadente ante las nuevas realidades; es anticuada y obsoleta”.

Queremos con esta nueva norma, dijo, “dar nuevas respuestas a los ciudadanos con el fin de profesionalizar los servicios que brindan los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de todas las instancias encargadas habiendo cursado sus integrantes todos los exámenes de confianza, además de haberlos dotado de mejores equipamientos y capacitaciones”.

Lamentó que mientras gobierno estatal aduce que han reducido las cifras de crímenes dolosos, en la misma medida, “ha habido un alza en el área de las desapariciones, lo cual no deja de ser lamentable.

“Zacatecas ha tenido incrementos de 40 por ciento en el área de las desapariciones por lo que lamento se presta a juego tratar de determinar datos, porque pareciera más fácil decir que no saben dónde están los desaparecidos, a admitir que ha habido tantos o tales asesinatos”.

Detalló que las autoridades tendrían que explicar los números reales de desaparecidos en los municipios lo mismo que en los casos de las personas que han sido asesinadas, “por lo que mientras no sepamos dónde están, entonces pensamos que se trata de cifras alegres”.

De la misma manera, refirió que también trabajan en la nueva Ley de Búsqueda que pretende centrarse en el tema de personas desaparecidas, habida cuenta de que no se tiene una base nacional de datos en el tema, hecho que complica la ubicación exacta de desaparecidos y multiplica los errores.

La finalidad, es que sea un derecho humano “el ser buscado, el ser localizado y que haya listas nacionales de desaparecidos porque una misma persona puede aparecer de seis a siete veces dentro de una sola lista como parte de yerros constantes”.