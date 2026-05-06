Instalan Expo del 10 de Mayo en el Jardín Independencia

Habría Rifa Entre los Clientes

Por Miguel Alvarado Valle

Comerciantes de la Expo instalada en el Jardín Independencia con motivo del Día de las Madres, han registrado hasta el momento una baja afluencia de visitantes y ventas por debajo de lo esperado, situación que atribuyen principalmente a las condiciones económicas actuales, así como a una menor disposición de gasto por parte de las familias.

De acuerdo con la representante de la asociación de expositores zacatecanos, Viridiana García Rangel, esta tendencia no es nueva, ya que en fechas recientes, como el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, tampoco se alcanzaron los resultados previstos. Además, señaló que, aunque la inseguridad no es un factor directo en este caso, sí existen condiciones sociales que terminan impactando el consumo.

En cuanto a la organización de la expo, indicó que en este espacio participan alrededor de 40 comerciantes de su agrupación, la cual se instaló desde el pasado 28 de abril y permanecerá hasta el 10 de mayo.

Los asistentes pueden encontrar una amplia variedad de productos alusivos a la celebración, como rosas, bolsas, perfumes, maquillaje, peluches, accesorios, ropa y distintos artículos para regalo.

Asimismo, la representante destacó que la mayoría de los vendedores son comerciantes establecidos, por lo que también cuentan con locales fuera de este espacio.

Por otro lado, destacó que para incentivar las compras en los días restantes, los expositores organizaron una rifa que se llevará a cabo el 10 de mayo a las 17:00 horas.

Las personas que realicen compras de al menos 200 pesos recibirán un boleto para participar en el sorteo de una televisión y otros obsequios, reunidos mediante la cooperación de los propios comerciantes.

Finalmente, pese al arranque con poca afluencia, los vendedores mantienen la expectativa de que las ventas incrementen conforme se acerque el 10 de mayo, ya que reconocen que es habitual que los consumidores realicen sus compras en los últimos días.