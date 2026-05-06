Los Casos de Gusano Barrenador Deben ser el Triple o Cuádruple de los Reportados: Herrera

“Ridículos, los dos mdp que el Gobierno de Monreal Destinó a su Combate”

Por Gabriel Rodríguez

Cristian Herrera, líder de Vanguardia Juvenil Revolucionaria del PRI, precisó que Zacatecas cuenta ya con el octavo caso de gusano barrenador, acorde con cifras oficiales, “pero en el cual el gobierno de David Monreal no ha puesto ningún interés, porque simplemente no les importa ni tampoco quieren atenderlo ya que solamente le han destinado dos millones de pesos”.

Herrera confirmó que esta primera semana de mayo habría ocho casos del parásito –vector infeccioso susceptible de incrementarse en el ganado estatal–, en distintos puntos de la geografía municipal, entre los que se ubican Noria de Ángeles, Pinos, Concha del Oro, Tlaltenango, Villa de Cos y otros.

El especialista en la materia sostuvo que él lo dijo en su momento, al señalar que “ya no importa lo que diga el gobierno, sino que todo el estado de Zacatecas está cruzado de serranías y comunidades pequeñas y abandonadas, en las que sin duda se va a encontrar el triple o el cuádruple de los casos detectados”.

La estadística actual se ha configurado a partir de los rastreos que llevan a cabo en la materia las plataformas del Inifap (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias), y la Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) que han sido precisas en el tema a partir de sus páginas de internet.

Ambas instancias han determinado que en Zacatecas hay ya alrededor de ocho casos de gusano barrenador, con cuatro de ellos activos reconfirmados por las autoridades.

“Es un hecho que, conforme pasen los días van a seguir surgiendo más casos de esa infección sobre todo cuando, por ejemplo, el vecino estado de Durango, al norte, destinó alrededor de 350 millones de pesos para atender dicha situación mientras que Zacatecas solamente encauzó dos millones de pesos para combatir el problema”.

Sin embargo, en el caso del municipio de Monte Escobedo, gobernado por el priísta Manuel Acosta Galván, se han dado tres millones de pesos para mejora genética de sus hatos ganaderos.

“Esa cantidad, contrasta con los ridículos dos millones que el gobierno de Monreal Ávila habría encauzado al combate del problema en todo el estado cuando se trata de una emergencia”.

Cristián Herrera advirtió que, como es evidente, a las secretarías de Salud y el Campo, en el estado de Zacatecas, les tiene sin cuidado el hecho “por lo que creo que no les interesa aun cuando sabemos que el titular de Secampo, Gerardo Luis Cervantes Miramontes, dicen de él que es veterinario, pero, a como van las cosas, creo que tampoco le interesa”.

Y, en el caso del doctor Usvaldo Pinedo Barrios, como coordinador de los Servicios de Salud, “tampoco ha manifestado su interés en el caso”.

Finalmente, dijo que “la situación debe ser atendida porque quienes sufren más frente a ese tipo de hechos son quienes menos recursos tienen cuando urge atenderlo” pero por lo visto “a Zacatecas todas esas autoridades no le tienen ni amor ni respeto, pero tampoco quieren al campo”.