Niña Momentáneamente Extraviada es Retenida por las Autoridades; se Niegan a Devolverla a su Madre

Mi Hija no fue Maltratada ni Estuvo en Riesgo por su Entorno: Fernanda Pérez

Por Nallely de León Montellano

Una niña de cinco años fue puesta bajo resguardo institucional tras ser reportada como extraviada en la colonia La Toma, en Zacatecas, el pasado 18 de abril. Desde entonces, su madre, Fernanda Pérez Bernal, denuncia falta de información sobre su paradero y presuntas irregularidades en el proceso para su restitución.

De acuerdo con la declarante, el hecho ocurrió entre las 5 y 6 de la tarde, cuando la menor se separó momentáneamente mientras regresaban a su domicilio.

La niña fue localizada por un hombre, quien la llevó a una tienda de abarrotes de la zona, donde se dio aviso a la policía preventiva. Fernanda Pérez Bernal señaló que, al acudir por su hija, elementos policiales le informaron que no podían entregarla debido a un reporte previo.

Posteriormente, fue canalizada a distintas instancias, donde, afirmó, se le solicitó documentación para acreditar el vínculo familiar, como actas de nacimiento, comprobantes y otras pruebas. Pese a haber entregado los documentos requeridos, la menor no fue devuelta.

La madre aseguró que incluso se le indicó en una ocasión que la entrega sería inmediata; sin embargo, la niña fue retirada del lugar sin permitirle verla, lo que calificó como un acto engañoso.

Asimismo, indicó que los estudios practicados a la menor descartaron signos de violencia o abuso, aunque posteriormente recibió versiones contradictorias sobre una posible investigación en ese sentido.

Hasta el momento, añadió, únicamente se le ha informado que la niña se encuentra en una “casa cuna”, sin que se le proporcione la ubicación ni se le permita el contacto.

La declarante también denunció que ha sido enviada de una dependencia a otra – entre ellas la Fiscalía y el DIF– sin obtener respuestas claras, mientras el proceso continúa sin resolverse.

Fernanda Pérez Bernal solicitó a las autoridades agilizar el caso y esclarecer la situación legal de su hija, con el fin de lograr su pronta reintegración, al asegurar que no existe evidencia de maltrato o riesgo en su entorno familiar.