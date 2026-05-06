Urgen Acciones más Concretas Contra el uso de Vapeadores en Menores: Diputado Martínez

No hay Datos Claros al Respecto, Advierte

Por Nallely de León Montellano

El uso de vapeadores entre niñas, niños y adolescentes volvió a encender focos de alerta en el Congreso local, donde el diputado Pedro Martínez Flores planteó la necesidad de atender el tema con acciones más concretas.

La propuesta va desde prevenir su consumo hasta generar información real sobre qué tanto se usan en el estado, además de establecer medidas en escuelas para detectar y atender casos. Y es que, aunque cada vez es más común ver a jóvenes usando estos dispositivos, no hay datos claros sobre su impacto a nivel local. Otro tema que salió a discusión fue el precio del diésel.

El diputado Jaime Esquivel Hurtado puso sobre la mesa revisar por qué en algunas estaciones de Zacatecas se vende más caro que el promedio nacional, algo que ya está pegando directamente al campo. Para productores, el diésel no es un gasto menor, ya que lo usan en prácticamente todo el proceso, desde preparar la tierra hasta mover la cosecha.

Cuando sube, los costos se disparan y las ganancias se reducen, sobre todo para quienes trabajan a pequeña o mediana escala.

En medio de estos puntos, la diputada Renata Ávila Valadez propuso que el próximo 10 de mayo edificios públicos se iluminen de color morado, como parte del Día Mundial del Lupus, en un intento por dar visibilidad a esta enfermedad.

Además, durante la sesión se presentaron varias iniciativas. Entre ellas, el diputado Marco Vinicio Flores Guerrero planteó frenar el aumento en las tarifas de peaje hasta que se justifiquen con claridad.

También se pusieron sobre la mesa propuestas relacionadas con extorsión, violencia familiar, inclusión educativa, protección de niñas y niños con discapacidad y seguridad en entornos digitales, las cuales fueron turnadas para su análisis.

Por otro lado, se avanzó en dictámenes sobre reformas para advertir sobre los riesgos de la automedicación y actualizar el marco legal en materia de adopción.