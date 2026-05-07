83 Estudiantes de la UAZ Representarán a Zacatecas en Juegos Nacionales CONADEMS

Se Efectuarán en Nayarit del 13 al 25 de Mayo

Por Miguel Alvarado Valle

Un total de 83 estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) representar á al estado en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (Conadems 2026), que se llevarán a cabo en Nayarit del 13 al 25 de mayo.

Las y los jóvenes participarán en una de las competencias estudiantiles más importantes del país, donde se reúnen instituciones de nivel medio superior de distintas entidades.

Los estudiantes consiguieron su clasifi caci ón luego de superar la etapa previa de la competencia, lo que permitió conformar el representativo zacatecano que acudirá a la competencia nacional.

Los juegos deportivos abarcarán disciplinas como atletismo, ajedrez, sóftbol, voleibol de playa, futbol y basquetbol.

Durante un encuentro encabezado por la directora de la unidad académica de preparatoria, maestra Tania Libertad Sánchez Romero, autoridades universitarias reconocieron el desempeño de las y los jóvenes, así como el trabajo realizado por entrenadores y familias durante el proceso de preparación.

La universidad destacó que la participaci ón de los estudiantes en este tipo de competencias forma parte de la formación integral que impulsa la institución, al fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la constancia.

Como parte del apoyo institucional, la UAZ entregó uniformes y respaldo para el traslado de las y los participantes a Nayarit, con el objetivo de facilitar su participación en la competencia nacional.

Sánchez Romero mencionó que cada estudiante que hoy representa a la UAZ lleva consigo una historia de esfuerzo, constancia y sueños.

Nos llena de orgullo ver cómo nuestras preparatorias no sólo forman acad émicamente, sino que también impulsan el talento deportivo como parte fundamental de la formación integral, subrayó.

Finalmente indicó que el primer contingente partirá en los próximos días rumbo a Nayarit, donde buscarán posicionar a Zacatecas y a la UAZ entre los mejores del país.