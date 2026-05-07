Hasta hoy, Entregarían su Hija a la Señora Fernanda Pérez Bernal

SEDIF Justifica Tardanza con la “Carga de Trabajo”

Por Nallely de León Montellano

Luego de la presión mediática y la denuncia realizada el pasado 5 de mayo, la señora Fernanda Pérez Bernal informó que las autoridades del SEDIF fi nalmente han programado la entrega de su hija de cinco años para este jueves 7 de mayo a las 11:00 horas.

La madre de la menor detalló que, tras exponer el caso ante la prensa en el Congreso, acudió personalmente a la fiscalía del DIF.

En el lugar fue atendida por la licenciada Guadalupe Perea, quien le notifi có que el proceso administrativo ya estaba concluido y que los papeles estaban listos, por lo que no era necesario realizar más acciones de presión.

De acuerdo con lo explicado a la madre, la entrega se programó para el jueves debido a que ese es el día en que la institución realiza habitualmente la devolución de menores.

La funcionaria Guadalupe Perea justifi có que la demora se debió principalmente a la carga de trabajo y a que tienen otros menores pendientes de entregar.

En este contexto, la familia espera que, tras más de 20 días de separación, el proceso se cumpla fi nalmente sin contratiempos hoy jueves en las instalaciones de la fi scalía del DIF para que la niña regrese a su hogar.

Cabe preguntarse, ¿y el bienestar superior de la niñez no le importa al SEDIF, al permitir que una niña esté apartada casi tres semanas de su familia?