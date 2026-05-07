Inician Jornadas de Ciencias Químicas y Simposio Internacional de Catálisis

En la UAZ

Por Miguel Alvarado Valle

La Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inauguró las XVIII Jornadas de Ciencias Químicas “M. en C. Raymundo Cárdenas Hernández” y el III Simposio Internacional de Catálisis, actividades académicas que se desarrollarán del 6 al 8 de mayo con la participación de estudiantes, docentes, investigadores y especialistas nacionales e internacionales.

Durante tres días, la comunidad universitaria llevará a cabo conferencias magistrales, concursos de carteles científicos y actividades de intercambio académico orientadas al fortalecimiento de la investigación y la formación profesional.

Durante la ceremonia inaugural en el teatro Fernando Calderón, la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, Elena Donají Ramírez Alvarado, destacó que este tipo de encuentros representan un espacio fundamental para consolidar la excelencia académica y fortalecer la preparación científica de las y los estudiantes.

Señaló que las jornadas permiten reconocer la historia y el crecimiento de la institución, además de impulsar la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo social y científico del estado y del país.

La directora explicó que las XVIII Jornadas de Ciencias Químicas comenzaron este miércoles a las 9 de la mañana y están dirigidas principalmente a estudiantes de licenciatura y maestría de la unidad académica. En esta edición, el evento rinde homenaje al maestro Raymundo Cárdenas Hernández, figura reconocida dentro de la comunidad universitaria.

Asimismo, detalló que el III Simposio Internacional de Catálisis arrancará formalmente este jueves a las 11:40 horas y está enfocado en investigadores y especialistas vinculados con los procesos de catálisis y sus aplicaciones científicas e industriales.

Entre los participantes destacan ponentes provenientes de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Neurobiología, el Instituto de Biotecnología, la Facultad de Medicina, el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones, además de especialistas locales.

Ramírez Alvarado indicó que alrededor de 10 ponentes nacionales forman parte del programa académico, así como un invitado internacional procedente de Argentina, el doctor Miro, quien participará en las actividades del simposio.

La directora subrayó que uno de los principales objetivos de estas jornadas es incentivar entre las y los estudiantes el interés por la investigación científica y el trabajo colaborativo entre universidades e instituciones académicas.

Explicó que, además de las conferencias magistrales, el programa contempla concursos y exposiciones de carteles científi- cos, actividades que permiten a las y los alumnos presentar proyectos, compartir resultados de investigación y generar redes de cooperación con investigadores de otras instituciones. Añadió que año con año se ha registrado un incremento en la participación estudiantil y en el número de trabajos inscritos.

En esta edición se cuenta con el registro aproximado de 320 estudiantes que participarán de manera intermitente en las distintas actividades académicas programadas durante los tres días del evento.

Las jornadas concluirán el viernes con la premiación de carteles científicos, luego de un programa que incluye ponencias desde las primeras horas del día, exposiciones por la tarde y una callejoneada universitaria programada para la noche del jueves, como parte de las actividades de convivencia e integración entre la comunidad estudiantil.