Mayoría de la Sección 34 Vota a Favor del Paro Nacional Indefinido

El Movimiento es Inevitable, Aseguran Representantes

Por Nallely de León Montellano

En rueda de prensa, la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que, tras una consulta interna, el 71.2% de las y los docentes votó a favor de que Zacatecas participe en el paro nacional indefinido, mientras que el 28.8% se manifestó en contra.

La consulta se realizó entre finales de abril y los primeros días de mayo, con el objetivo de medir el respaldo de la base ante el paro convocado a nivel nacional por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con la dirigencia sindical que encabeza Filiberto Frasuto Orozco, estos resultados serán llevados a la próxima Asamblea Nacional Representativa, donde se definirá la fecha de inicio del paro y la ruta de acción a nivel país.

Desde la Sección 34 se planteó que el paro se perfila como “inevitable”, y que el contexto del Mundial de Futbol –del que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá– representa una oportunidad para visibilizar sus demandas a nivel internacional.

Entre las principales exigencias está la abrogación del sistema de pensiones actual, al que califican como perjudicial para los trabajadores, al aumentar los años de servicio y reducir las condiciones de retiro, lo que, aseguran, deja a muchos docentes en condiciones de precariedad al momento de jubilarse.

En ese mismo sentido, el sindicato expuso datos sobre la situación del magisterio en Zacatecas; es decir, el 66.5% de las y los trabajadores se encuentra en el régimen de cuentas individuales, mientras que el 33.5% pertenece al décimo transitorio.

Según señalaron, el primer grupo es el más afectado por las condiciones actuales del sistema pensionario. La dirigencia también informó que cuentan con un desglose detallado de la votación por regiones –19 en total– y por delegación, información que estará disponible para consulta con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

Durante la rueda de prensa, voceros del movimiento insistieron en que la movilización busca sumar a otros sectores sociales.

Incluso expresaron respaldo a productores del campo que recientemente se han manifestado en el estado, al considerar que enfrentan problemáticas similares.

De cara al posible paro, adelantaron que en las próximas semanas recorrerán las distintas regiones sindicales para reforzar la organización y socializar las razones de la protesta, incluyendo a madres y padres de familia.

Aun así, subrayaron que intentarán mantener sus acciones sin afectar, en la medida de lo posible, a la población, al asegurar que su con-flicto es directamente con el gobierno federal.

La Sección 34 anticipó que su participación en la jornada nacional será “decidida”, y reiteró el llamado a la ciudadanía a respaldar una movilización que, sostienen, también impacto en el futuro de las nuevas generaciones.