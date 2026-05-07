Miguel Varela Impulsa la Salud en las Colonias con “Martes de Salud Visual”

⁠Está vez se Realizó en la Colonia 5 Señores

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, celebró con gran éxito una jornada más de la campaña “Martes de Salud Visual” en la colonia 5 Señores. Para el presidente y su esposa, la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada, estas acciones son una prioridad para prevenir problemas de la vista y mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas.

Durante la actividad en el Centro Social de la calle Peñoles, se brindó atención profesional encaminada a detectar padecimientos que requieren soluciones definitivas y accesibles para la economía del hogar.

Gracias a la coordinación de la directora del DIF Municipal, Mitzia Peláez, y al convenio con la Clínica de Ojos y Óptica Proyecta, los ciudadanos detectados con problemas mayores pueden acceder a cirugías de cataratas a un costo prácticamente simbólico.

Estas campañas son imprescindibles no solo para la entrega de lentes, sino como el primer paso para una atención médica especializada que de otro modo sería más costosa. Con estos esfuerzos, el gobierno de Miguel Varela cumple con su compromiso de llevar servicios de salud preventivos y soluciones reales directamente a cada colonia.