Ni las Moscas se les Paran: Museos de la Capital, Vacíos a Media Semana, no los Visitan ni Locales ni Turistas

IZC sin Proyecto Para Promoverlos

Por Gabriel Rodríguez

A media semana, todos los museos de la capital del estado lucen vacíos, pues, lugar común de por medio, ni siquiera las moscas se les paran dentro; ocurre lo mismo en todos y cada uno: Felguérez, Pedro y Rafael Coronel, Francisco Goitia, Zacatecano y Manuel M. Ponce.

Durante breve recorrido en cada uno de esos museos, salta de inmediato el hueco en todas sus salas, el hecho de que nadie los visita, lo cual significa que el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) no tiene proyecto de difusión de sus instituciones museísticas con el fin de promoverlas y atraer visitantes, pero lo más grave es que no le interesa realizar una labor cultural que permita el desarrollo del mismo porque prefiere canalizar recursos a otros aspectos.

Durante entrevistas realizadas al azar con ciudadanos en la calle Francisco Hierro, el propietario de un bar manifestó que, en el caso del Museo Zacatecano, donde hay muestras de arte huichol y numismáticas de diversas épocas, “por lo regular siempre está vacío, la gente viene escasamente y creo que deberían difundirlo más porque vivimos momentos de mucha inseguridad y la cultura serviría para que la gente se drogara o se embriagara menos, para que tuviéramos menos delincuencia”.

En los alrededores del Museo Francisco Goitia una pareja de novios en el parque Sierra de Álica manifestó su total desconocimiento de la presencia de esa institución a unos pasos de ellos.

Al preguntarles si sabían quiénes fueron el propio Francisco Goitia, Julio Ruelas o los Coronel, representantes de arte zacatecano desde hace más de un siglo, indicaron desconocer cuál fue el papel que todos ellos desempeñaron como parte de ese proceso cultural zacatecano, nacional e internacional.

Una señora de apellido Robles, dijo no tener el menor interés en visitar el Museo Pedro Coronel, aun cuando le gustaría poder entrar en él, pero precisó que no se sentía motivada a hacerlo, debido a que tiene cosas más importantes que hacer pero que, además, como que “me da miedo, me impone entrar ahí, me asusta lo que podría encontrarme dentro”.

La constante se mantiene, por lo que los propios zacatecanos desconocen quiénes fundaron esas instituciones culturales y cuáles son los acervos qua hay en ellos, como el señor Antonio Martínez, quien dijo no tener idea precisa de lo que hay al interior del museo Rafael Coronel.

Página 24 estuvo a tratar de entrevistar a la directora del museo Pedro Coronel para platicar con ella sobre la falta de visitantes al recinto, pero la respuesta fue que “no podía recibir al medio”, que ha hecho críticas puntuales al desastre cultural que el IZC intenta resolver mediante múltiples odas a la incapacidad.

Mientras eso ocurre, el estado que se le cae a pedazos en materia cultural al gobierno, brega en medio de un mar de burócratas incompetentes, ignorantes en muchos de los casos de las riquezas museísticas que se albergan, incapaces de generar proyectos para la atracción de turistas y visitantes, justo cuando Zacatecas atraviesa por la mayor crisis de devastación familiar, el incremento en el abuso del alcohol, las drogas, los feminicidios y las desapariciones.