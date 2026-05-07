Propone Diputada Isadora Santiváñez que la Violencia Familiar se Investigue de Oficio en Zacatecas

Se Protegerá la Integridad de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes

Con el objetivo de proteger de manera efectiva a las víctimas de violencia familiar, la diputada Isadora Santiváñez presentó una iniciativa para que este delito sea investigado de oficio en el estado de Zacatecas.

La legisladora explicó que, en la mayoría de los casos, la autoridad sólo puede actuar si la víctima presenta una denuncia formal y decide continuar con el proceso. Sin embargo, en la práctica, esto se convierte en una barrera, ya que muchas personas no denuncian o se ven obligadas a retirar la denuncia por miedo, dependencia económica o presión familiar.

La propuesta plantea un cambio de fondo: que el Estado actúe desde el primer momento en que tenga conocimiento de un caso de violencia familiar, sin depender de la voluntad de la víctima.

Es decir, que la investigación y sanción del delito no se detengan, aun cuando exista perdón o desistimiento.

La iniciativa también establece que todas las autoridades deberán actuar con perspectiva de género, lo que implica reconocer las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad en las que se encuentran las víctimas.

De acuerdo con datos oficiales, este delito se mantiene entre los de mayor incidencia en Zacatecas, con miles de casos cada año y una alta cifra de situaciones que no se denuncian. Además, especialistas han documentado que la violencia suele repetirse y escalar cuando no existe una intervención oportuna.

“Esta iniciativa representa un paso importante para dejar atrás la idea de que la violencia en el hogar es un asunto privado y avanzar hacia un sistema de justicia que actúe de manera firme, oportuna y con enfoque en derechos humanos”, señaló la diputada.