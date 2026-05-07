Estudiantes de Aguascalientes Ganan Seis Medallas en Olimpiada Nacional de Matemáticas

En Guadalajara

Alumnos y alumnas de primaria, secundaria y bachillerato obtuvieron una presea de oro, tres de plata y dos de bronce.

La competencia reunió a 456 participantes de 28 estados de la República.

Estudiantes de Aguascalientes obtuvieron seis medallas en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato (ONMAPS), realizada del 1 al 4 de mayo de 2026 en Guadalajara, donde participaron 456 estudiantes de alto desempeño de 28 estados del país.

La delegación estatal logró una medalla de oro, tres de plata y dos de bronce, consolidando una destacada participación en esta competencia nacional.

El estudiante Dante Samir Macías Orenday, de sexto semestre de bachillerato, obtuvo la medalla de oro. Las preseas de plata fueron para Rodrigo Emanuel de Luna Alvarado (segundo de primaria), Diego Rodríguez Medina (quinto de primaria) y Alonso de Lira Medina (tercero de secundaria). Por su parte, Ada Valeria Sandoval Díaz (segundo semestre de bachillerato) y Juan Carlos Silva Torres (sexto de primaria) obtuvieron medalla de bronce.

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), reconoció el esfuerzo, la dedicación y la constancia de las y los estudiantes, así como el acompañamiento de sus familias, docentes, entrenadores y evaluadores, fundamentales en su preparación.

Asimismo, se destacó el trabajo de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en Aguascalientes, cuyo respaldo impulsa el talento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y fortalece su participación en espacios académicos de alto nivel.

Cabe señalar que las y los estudiantes que obtienen medalla de oro a nivel nacional son invitados a un proceso de entrenamiento en línea, tras el cual se selecciona a la delegación mexicana que competirá en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM), a realizarse en Perú.

Posteriormente, quienes logran medalla de oro en esa etapa pueden ser convocados para representar a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), una de las competencias académicas más importantes a nivel mundial.

Con estos resultados, Aguascalientes reafirma el talento de sus estudiantes y el compromiso de su comunidad educativa con la excelencia académica.