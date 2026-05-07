Fiesta Brava Proyecta a Aguascalientes Como Referente Internacional

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad taurina en la Plaza de Toros Monumental, donde reafirmó el respaldo de su administración a una de las tradiciones más representativas de la entidad.

Durante su mensaje, la gobernadora destacó la relevancia de la tauromaquia no solo como expresión cultural y artística, sino por su impacto en la economía, el turismo y la preservación de las tradiciones de Aguascalientes.

“La tauromaquia une las tradiciones, la cultura y representa una parte muy importante de la identidad de Aguascalientes. Además de ser uno de los principales atractivos de la Feria Nacional de San Marcos, también impulsa el turismo, genera empleos y proyecta al estado a nivel nacional e internacional”, expresó Tere Jiménez.

Asimismo, subrayó el compromiso de Aguascalientes con la promoción de sus raíces y con la proyección internacional de sus festividades, fortaleciendo la presencia del estado como referente mundial de la fiesta brava.

Con esto, Aguascalientes refrenda su posición como uno de los principales epicentros de la tauromaquia, consolidándose como punto de encuentro para aficionados, profesionales y autoridades del ámbito taurino.

En el encuentro estuvieron presentes el señor Alberto Villarreal; Juan Pablo Balleres, propietario de espectáculos Monterrey (EMSA); Mariano del Olmo, gerente general de EMSA; Fabián Barba, director operativo de EMSA en Aguascalientes; los matadores Luis David, Alejandro Adame, el Payo, Isaac Fonseca, Diego San Román, Armillita IV, Héctor Gutiérrez, David de Miranda, Víctor Hernández; los matadores de toros en retiro Fermín Espinosa “Armillita”, César Pastor, Joselito Adame, Arturo Macías “el Cejas”, Miguel Abellán, Jacobo Hernández y Javier Reynoso “el Javi”.