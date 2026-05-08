Agenda Cultural Feria Nacional de San Marcos 2026

FORO DEL LAGO
Festival del Migrante, 18 horas
18 horas, Xitlali García, Regional mexicano, Chicago, Illinois
19 horas, José Carlos Díaz, Regional mexicano, Chicago, Illinois
20 horas, Ángel Mendoza, Regional mexicano, Los Ángeles, California
21 horas, Los Terrícolas de Néstor Daniel, Balada, Venezuela
CUARTEL DEL ARTE
18 horas, Oscar Zarati, Blend rock, Aguascalientes
19 horas, Montejo, Indie rock, bedroom pop, Yucatán
PATIO DE LAS JACARANDAS
18 horas, Legado Hidrocálido, Música regional mexicana, Aguascalientes
19 horas, Grupo folclórico Agua Clara, Un viaje folclórico, Danza folclórica, Aguascalientes
TEATRO MORELOS
19 horas, Entrega del LVIII Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Entrada libre
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO
17 horas, Entre muros (Los ecos del alba), Grana y oro. Flamenco, Danza flamenca, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50
TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL
20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA
21 horas, Cómo casarse en 7 días. La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla 20 horas
BIBLIOTECA TORRES BODET
17 horas, Mateo Pámanes, Guitarra flamenca, Aguascalientes
18 horas, Ensamble Barroco “Beatus Tempus”, Música barroca, Aguascalientes
MUNICIPIOS – EL LLANO
17 horas, Batucada “Beat Girls”
17:15 horas, Circo Sueño Azul, Sueño Azul Teatro
18 horas, Muestra, Talleres de Danza Folclórica Mexicana, Coro, Ensamble Musical y Piano de la Casa de la Cultura local
18:45 horas, Gran rifa, a cargo de Presidencia Municipal de El Llano
19:30 horas, Ferial “A 60 años de tradición”, Ferial de Aguascalientes, Grupo de Danza Folclórica Termal y Mariachi Mi Nombre es México
21 horas, Super Sammy
Talleres efímeros de artes visuales, danza, música, literatura, teatro y artesanías en bibliotecas públicas municipales
CASA TERÁN
18 horas, Cine en Tránsito Aguascalientes-Chihuahua-Madrid) “BAKENEKO” 6 min. “Estrellas fugaces” 12 min. “Sin miedo a jugar” 7 min. “Familia modelo” 13 min. “Xaren” 10 min.
MUSEOS Y GALERÍAS
GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO. XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven. Miércoles a domingo, 11 a 16 horas. Entrada libre
MUSEO DE AGUASCALIENTES. Rostros y Tradiciones de México. Saturnino Herrán, El color de México. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO No. 8. Esto no es el hilo negro. Teotl y sangre: Nuestra herencia, de Josué MGAs Art. Su destino secreto, de Enrique Guzmán. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre
EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA. Pretextos, Juan Castañeda. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre
MUSEO ESPACIO. Futuros posibles. 60 años de Arte Joven. Somos. Imaginarios de la naturaleza. Geometría en tránsito, de Irene Zundel. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA. Caballo de papel. Miércoles a domingo. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Miércoles entrada libre
GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES. Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad
MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO. Herbario de Venus, Alina Ramírez. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre
VISITAS GUIADAS Y TALLERES
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA / MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO No. 8 (MAC8) / MUSEO AGUASCALIENTES. Recorridos guiados y talleres efímeros. Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas
MUSEO FERROCARRILERO. Recorridos guiados. Miércoles a viernes, 11, 12, 13, 14 horas
MUSEO ESPACIO. Recorridos guiados. Miércoles a sábado, 12, 14, 16 horas
Taller Calidociclos. Miércoles a sábado, 12 a 17 horas. Duración aproximada: 30 min.
CENTRO DE ARTES VISUALES. 11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE. 18:30 a 19:30 horas, Presentación musical, Rox Partida
8 a 21 horas, Talleres efímeros y presentaciones musicales, Alumnado y docentes de la Escuela de Música Manuel M. Ponce
17 a 19 horas, Taller Efímero Artístico, Alumnado del Centro de Estudios Teatrales