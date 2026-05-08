Agenda Cultural Feria Nacional de San Marcos 2026

May 8, 2026 | Local

FORO DEL LAGO

 Festival del Migrante, 18 horas

18 horas, Xitlali García, Regional mexicano, Chicago, Illinois

19 horas, José Carlos Díaz, Regional mexicano, Chicago, Illinois

20 horas, Ángel Mendoza, Regional mexicano, Los Ángeles, California

21 horas, Los Terrícolas de Néstor Daniel, Balada, Venezuela

CUARTEL DEL ARTE

18 horas, Oscar Zarati, Blend rock, Aguascalientes

19 horas, Montejo, Indie rock, bedroom pop, Yucatán

PATIO DE LAS JACARANDAS

 18 horas, Legado Hidrocálido, Música regional mexicana, Aguascalientes

19 horas, Grupo folclórico Agua Clara, Un viaje folclórico, Danza folclórica, Aguascalientes

 TEATRO MORELOS

 19 horas, Entrega del LVIII Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Entrada libre

 TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO

17 horas, Entre muros (Los ecos del alba), Grana y oro. Flamenco, Danza flamenca, Aguascalientes. 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50

TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL

20 horas, El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia. Boletos: $150 y $200. Disponibles en Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket

SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA

 21 horas, Cómo casarse en 7 días. La Columna de Aguascalientes. Adolescentes y adultos. Boletos en taquilla 20 horas

BIBLIOTECA TORRES BODET

17 horas, Mateo Pámanes, Guitarra flamenca, Aguascalientes

18 horas, Ensamble Barroco “Beatus Tempus”, Música barroca, Aguascalientes

 MUNICIPIOS – EL LLANO

 17 horas, Batucada “Beat Girls”

17:15 horas, Circo Sueño Azul, Sueño Azul Teatro

18 horas, Muestra, Talleres de Danza Folclórica Mexicana, Coro, Ensamble Musical y Piano de la Casa de la Cultura local

18:45 horas, Gran rifa, a cargo de Presidencia Municipal de El Llano

19:30 horas, Ferial “A 60 años de tradición”, Ferial de Aguascalientes, Grupo de Danza Folclórica Termal y Mariachi Mi Nombre es México

21 horas, Super Sammy

Talleres efímeros de artes visuales, danza, música, literatura, teatro y artesanías en bibliotecas públicas municipales

CASA TERÁN

18 horas, Cine en Tránsito Aguascalientes-Chihuahua-Madrid) “BAKENEKO” 6 min. “Estrellas fugaces” 12 min. “Sin miedo a jugar” 7 min. “Familia modelo” 13 min. “Xaren” 10 min.

 MUSEOS Y GALERÍAS

GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO. XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven. Miércoles a domingo, 11 a 16 horas. Entrada libre

MUSEO DE AGUASCALIENTES. Rostros y Tradiciones de México. Saturnino Herrán, El color de México. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO No. 8. Esto no es el hilo negro. Teotl y sangre: Nuestra herencia, de Josué MGAs Art. Su destino secreto, de Enrique Guzmán. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre

EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA. Pretextos, Juan Castañeda. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre

MUSEO ESPACIO. Futuros posibles. 60 años de Arte Joven. Somos. Imaginarios de la naturaleza. Geometría en tránsito, de Irene Zundel. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Domingo entrada libre

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA. Caballo de papel. Miércoles a domingo. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad. Miércoles entrada libre

GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES. Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad

MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO. Herbario de Venus, Alina Ramírez. Miércoles a domingo, 11 a 18 horas. Entrada libre

 VISITAS GUIADAS Y TALLERES

MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA / MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO No. 8 (MAC8) / MUSEO AGUASCALIENTES. Recorridos guiados y talleres efímeros. Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas

MUSEO FERROCARRILERO. Recorridos guiados. Miércoles a viernes, 11, 12, 13, 14 horas

MUSEO ESPACIO. Recorridos guiados. Miércoles a sábado, 12, 14, 16 horas

Taller Calidociclos. Miércoles a sábado, 12 a 17 horas. Duración aproximada: 30 min.

CENTRO DE ARTES VISUALES. 11:30 a 15:30 horas, Taller Efímero Artístico

ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE. 18:30 a 19:30 horas, Presentación musical, Rox Partida

8 a 21 horas, Talleres efímeros y presentaciones musicales, Alumnado y docentes de la Escuela de Música Manuel M. Ponce

17 a 19 horas, Taller Efímero Artístico, Alumnado del Centro de Estudios Teatrales

 