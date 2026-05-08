Aplicarán Encuesta de Satisfacción en el ISSSTE

Mediante la Estrategia Avales Ciudadanos

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios de salud y fomentar una mayor participación de la derechohabiencia, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Zacatecas llevó a cabo la instalación de Avales Ciudadanos 2026, una estrategia enfocada en evaluar la atención médica y mejorar el trato que reciben las y los pacientes en las distintas unidades médicas de la entidad.

Durante este ejercicio de participación social y transparencia, se informó que las y los avales ciudadanos son derechohabientes voluntarios que colaborarán directamente en la supervisión de los servicios médicos mediante la aplicación de encuestas de satisfacción, así como en la difusión de los derechos de las y los pacientes. Además, podrán emitir propuestas orientadas a mejorar la atención y fortalecer la relación entre la institución y la sociedad. Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es que la mayoría de las y los avales ciudadanos estarán integrados por maestras y maestros de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes se sumaron a esta estrategia de manera voluntaria y comprometida.

La participación del magisterio busca ampliar la cercanía con la población derechohabiente y generar una evaluación más directa sobre el funcionamiento de las unidades médicas. La estrategia es coordinada por la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social (UADYCS), encabezada por Marcela Villa Cisneros, en conjunto con la Subdelegación Médica a cargo de René Padilla Rodríguez y con el acompañamiento operativo de la enlace de Programas de Atención al Derechohabiente, Paola Montserrat Ortiz Ramírez. Las autoridades destacaron que este trabajo conjunto permitirá identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

Al respecto, Marcela Villa Cisneros señaló que los avales ciudadanos representan una expresión de confianza y colaboración entre la institución y la derechohabiencia, al convertirse en una voz que impulsa mejoras dentro del sistema de atención médica. En el acto de instalación estuvieron presentes el secretario general de la sección 34 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco, así como la secretaria de Previsión Social, Sandra Cecilia Ambriz Becerra, además de directoras y directores de las unidades médicas del ISSSTE en distintos municipios del estado. Finalmente, la representación estatal subrayó que esta estrategia se alinea con la visión de transformación impulsada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, enfocada en consolidar un modelo de salud más humano, transparente y cercano a la población.