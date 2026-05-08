Carlos Puente: Vamos a Brindar más Oportunidades a los Jóvenes

Carlos Puente, Coordinador de los diputados federales verdes, reconoció ante estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), campus Fresnillo, que los jóvenes son un activo fundamental para el cambio en la entidad.

“Zacatecas es un estado joven, la mitad de la población es menor a 28 años, entonces, hay que crear las condiciones para que encuentren trabajos bien pagados o emprendan un proyecto y así desarrollen todo su potencial productivo y creativo en el estado”, señaló. Durante este agradable encuentro, Carlos Puente compartió con los estudiantes universitarios su visión de cómo llevar a Zacatecas a un nuevo nivel de desarrollo con mejores oportunidades de bienestar y empleo.

“Tenemos que salir a promocionar nuestra entidad y traer inversiones para establecer nuevas industrias y empresas aunado a que también se puedan financiar proyectos de emprendimiento”, detalló. Ante esta visión de desarrollo, se planteó la posibilidad de crear un Fondo de Talento Zacatecano que permita vincular a los egresados de los centros escolares y las universidades con el mercado laboral.

“Por ejemplo, con la instalación de nuevas empresas e industrias se van a requerir ingenieros o técnicos especializados, u otros perfiles profesioniales y podemos acordar con los empresarios y con las universidades la formación de estos talentos”, explicó. Finalmente, Carlos Puente agradeció a las y los jóvenes su tiempo, atención y palabras, y a la Rectora del campus por su recibimiento y hospitalidad.