Comerciantes del Centro, Agobiados por las Bajas Ventas y el Cobro de Impuestos

Nos Intimidan Personal de Profeco y el SAT: Lourdes Velasco

Por Gabriel Rodríguez

Lourdes Velasco Gómez, líder de comerciantes establecidos en el centro histórico de Zacatecas, lamentó que buena parte de los negocios en la ciudad haya entrado en grave crisis a partir de que sus ventas se desplomaron alrededor de 60 por ciento durante el último trimestre, “lo cual habla de un con􀃀icto muy grave en nuestros negocios particulares”.

Velasco Gómez indicó que si bien es cierto que la situación económica nacional e internacional “habría in􀃀uido en la debacle económica mexicana, nosotros en lo local, padecemos una grave situación de ventas, que se agrava cada día más”.

La líder de establecidos indicó, sin dar números que, en el centro de la ciudad, han cerrado muchos locales comerciales, hecho que ni siquiera se registró aquí durante la pandemia del pasado año 2020.

“Nos hemos visto obligados a aplicar descuentos muy elevados a todos nuestros productos, para castigarlos mucho más allá de lo que ya estaban, hechos que ocurren en momentos de fuertes deudas además de que muchos apenas intentan recuperarse en lo que se refiere al pago de rentas desde el año de la pandemia”.

La comerciante de añeja tradición local detalló que ni ella ni sus agremiados reciben apoyos de ninguna índole ni estatal, municipal y mucho menos federal, “por lo que la situación nos está pegando muy duro y a estas fechas era para que ya se viera movimiento, pero, comparativamente hablando con 2024, afrontamos una caída de 60 por ciento en ventas”.

Luego de mostrar su consternación por el hecho y de referir con un lastimero “no sé qué vamos a hacer”, Lourdes Velasco indicó que lo injusto del hecho es que “solamente sacamos para los gastos inmediatos”.

“En medio del actual desastre económico, nosotros a duras penas también intentamos sobrevivir en medio del caos financiero que nos gobierna, pero queremos que esa subsistencia sea al menos de la mejor manera posible, la más digna”.

Añadió que más allá de los injustos triples impuestos creados por la presidencia municipal zacatecana, “negocios como el mío, tenemos que pagar tres mil pesos de luz, mil por el agua y cantidades similares en el IMSS por lo que la estamos pasando francamente mal pues a nosotros nadie nos regala el dinero”.

Ante ello, retó a los funcionarios a que vayan un rato a su negocio para que esos burócratas comprueben “cómo pasamos las de Caín para sobrevivir, sobre todo cuando muchos padres de familia también atraviesan por momentos dramáticos cuando Zacatecas no genera una cantidad mínima de empleos y acá no llegan las cifras de turistas que ellos han inventado.

“Lejos de ello, nos envían todo el tiempo a tipos intimidantes como los de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), o nos avientan a los del SAT (Servicio de Administración Tributaria), pero antes no nos envían a los de la FRIZ (Fuerzas de Reacción Inmediata), con el fin de ponernos a temblar; nomás vienen a revisar precios o cantidades cuando siempre damos garantías a los clientes”.

Lulú Velasco, cuyos padres fueron humildes vendedores de frutas y verduras en las calles de Tacuba desde los años 30, añadió indignada: “Nosotros no somos delincuentes sino generadores de empleos además de que ya no queremos que los políticos vengan a pedirnos su voto porque deben saber que no van a contar con nosotros para nada”.

Precisó que “lo mínimo que podrían hacer aquellos sería instrumentar políticas de difusión o mínimo eventos constantes de calidad cultural con mayor frecuencia porque, además, Zacatecas está lleno de barberos que acompañan a los políticos cosa que nosotros no hacemos quizás porque tenemos la frente muy en alto.

“Nosotros no les pedimos nada, pero mínimo podrían tener el centro histórico en mejores condiciones, no como en el estado actual de desastre en el que se encuentra porque somos quienes los mantenemos”.