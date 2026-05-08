Desarrolló UPIIZ Politécnico Módulo Para Naves Espaciales de la NASA

Incluye Dotación de Algas Para Alimentación: Valdez Castillo

Por Gabriel Rodríguez

Óscar Fabricio Valdez Castillo, subdirector de servicios educativos e integración social en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIZ) del Instituto Politécnico Nacional campus Zacatecas, informó que, de manera reciente, alumnos de robótica, mecatrónica, desarrollos computacionales e Inteligencia Artificial (AI) de esa institución educativa, desarrollaron un módulo-prototipo, dirigido al diseño y construcción de naves espaciales de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) de Estados Unidos.

Valdez Castillo dijo que dicho módulo, habilitado por alumnos y maestros del IPN Zacatecas, fue preparado con la dotación de algas en su interior, por medio de las cuales se pretende que los futuros astronautas puedan alimentarse de ese tipo de insumos en futuros viajes espaciales.

El director de servicios educativos del Politécnico en Zacatecas, precisó además que previo a ello, se realizó una prueba exitosa del proyecto en Estados Unidos, por medio de un transbordador de la propia NASA y “cuando éste estaba en el espacio las algas fueron sometidas a ciertas condiciones físico-ambientales, con el fin de que se reprodujeran para ser un alimento rico en proteínas y otros nutrientes para consumo de la tripulación”.

Dicha investigación fue desarrollada en Zacatecas por el doctor Hans Correa Aguado, en estrecha colaboración por personal académico y estudiantil del Poli Zacatecas en colaboración con personal de la propia NASA.

El coordinador académico Valdez Castillo añadió que, de la misma manera, sus alumnos de ingeniería computacional tienen sus dispositivos móviles conectados a la librería Elena Poniatowska, donde hay cierta cantidad de libros muy antiguos y maltratados que fueron repuestos página a página para que estudiosos e investigadores puedan hacer uso de ellos.

Además, “nuestros alumnos de mecatrónica están desarrollando prototipos de robots que ayudan a limpiar de basura y distintos desperdicios las playas de cualquier parte del mundo los que, dotados de un dispositivo visual, recolectan botellas y desechos para almacenarlos en compartimentos especiales”.

La UPIIZ del Politécnico cuenta al momento con 90 a 100 docentes, la mayoría de ellos con estudios de posgrado entre maestrías y doctorados y alrededor de 22 con grados superiores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

El entrevistado recordó que la convocatoria para estudiar ahí vence en breve y que en ella se brindan seis carreras que son: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Mecatrónica y Robótica e Ingeniería Metalúrgica, del más alto nivel de enseñanza en el país entero, reveló.

Las ventajas son que la colegiatura cuesta alrededor de 500 pesos al semestre mientras que los alumnos que ingresan al Poli Zacatecas gozan de becas que van de seis mil a 46 mil pesos mensuales, dependiendo de la aplicación que realicen en sus estudios.

“Al concluir, cuando se trata de alumnos de excelencia, los becamos para que se vayan a perfeccionar a Europa, Canadá y Estados Unidos, donde pueden maestrarse y doctorarse en nuestra calidad de institución cuna de proyectos además de que, al terminar sus carreras, pueden emplearse de manera personal o en la iniciativa privada”.