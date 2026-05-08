Diputada Villalpando Presentará ley Integral Para la Protección y Defensa de los Animales en Zacatecas

Se Debe Crear Conciencia del Maltrato Animal, Subraya

Por Gabriel Rodríguez

Maribel Villalpando Haro, anunció que en breve presentará una iniciativa integral en la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con el fin de brindar protección integral a las especies animales en la entidad zacatecana.

Villalpando Haro indicó que ella ha presentado con anterioridad distintas iniciativas relacionadas con el delicado tema de la protección y el bienestar animal que “ha sido una de mis principales preocupaciones, porque creo que el tema del maltrato y la crueldad animal no es un tema aislado”.

La legisladora dijo que todo lo anterior ocurre muchas veces dentro del hogar, lo que nos lleva a pensar que dentro de las familias que violentan animales, existen “todo tipo de antecedentes violentos o per- files violentos en uno o varios integrantes de esa familia, quienes deben ser atendidos”.

Asimismo, indicó que “cualquier ser vivo que es maltratado implica que ese caso se halla dentro de la capacidad de ser atendido pero que, paralelamente a ello, deben existir políticas públicas que apoyen y permitan el cobro de conciencia de todas las penurias por las que atraviesan todos esos seres vulnerables que se encuentran sometidos a maltrato”.

En muchos de los casos, dijo la entrevistada, podemos hablar de todo tipo de maltratos, pero, más aún de distintos grados de crueldad por lo que “hemos entablado diálogos con asociaciones y organizaciones civiles, interesadas en realizar, junto con nosotros, diversas reformas que sancionen a quienes cometen este tipo de delitos.

“En su momento, alcé la voz cuando en meses pasados, dentro de Juchipila, mataron a balazos a perritos de la calle, lo que no es un hecho aislado sino un tema de individuos que padecen alteraciones sicóticas, por lo que no podemos estar fuera de las empatías basadas en la educación para que desde niños tengamos amor y respeto por la vida”.

Preció que la próxima semana presentará ante el Congreso una iniciativa para que “nuestras mascotas gocen de todo tipo de garantías, pero cuando son maltratados por sus cuidadores, una vez que las mascotas cambiaron de dueño, ya no les puedan ser devueltos, sentido en el cual iría la iniciativa”.

La iniciativa, dijo Villalpando, será integral además de tratar otros temas como en el caso de los presupuestos para Telesecundaria para pagar las horas 33 o 34 hacia adelante, “…con el fin de reconocer a los docentes mediante la cristalización de su lucha.