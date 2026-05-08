En Algunos Casos, Comercio Ambulante es Competencia Desleal: García Samán

Pedirá al Alcalde Mantener Equilibrio con Negocios Establecidos

Por Miguel Alvarado Valle

El reciente puente vacacional dejó resultados moderados para el sector restaurantero en Zacatecas, informó Nide García Samán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado.

Aunque algunos establecimientos registraron un ligero incremento en sus ventas, señaló que el comportamiento general estuvo lejos de las expectativas que comúnmente genera un fin de semana largo.

Explicó que los días con mayor movimiento fueron viernes y sábado, mientras que el domingo presentó actividad regular y el resto del puente disminuyó considerablemente.

Indicó que varios negocios apenas lograron aumentar un poco sus ingresos y otros se mantuvieron prácticamente igual que en semanas normales, por lo que descartó que haya sido uno de los mejores periodos para el sector.

La dirigente empresarial consideró que actualmente los restaurantes enfrentan distintos factores que dificultan un crecimiento más amplio en sus ventas, entre ellos el incremento constante en costos de operación, el aumento en los precios de la canasta básica y la competencia con el comercio informal.

Señaló que esta situación ha sido una de las principales inquietudes manifestadas por negocios afiliados a la cámara. Respecto al ambulantaje, García Samán aclaró que la Canirac no está en contra de esta actividad, siempre y cuando exista orden y regulación por parte de las autoridades.

Sin embargo, advirtió que en algunos casos se genera competencia desleal, sobre todo cuando vendedores ambulantes se instalan cerca de restaurantes ofreciendo los mismos productos.

Comentó que han sostenido reuniones con el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, para plantear esta problemática y buscar mecanismos que permitan mantener equilibrio entre el comercio informal y los negocios establecidos.

Explicó que un restaurante formal debe cubrir gastos como renta, agua, luz, impuestos, seguridad social y obligaciones laborales, además del incremento en productos de la canasta básica.

Indicó que estas condiciones impactan directamente en los precios finales de los alimentos, ya que los costos de operación son mucho mayores para los establecimientos formales.

Como ejemplo, señaló que un vendedor ambulante puede ofrecer un platillo a un precio considerablemente más bajo, mientras que un restaurante debe ajustar sus precios para sostener toda su estructura operativa.

Finalmente, la presidenta de Canirac destacó que la cámara continúa trabajando en estrategias y convenios con universidades y sectores privados para fortalecer la actividad restaurantera en Zacatecas.

Además, aseguró que el organismo ha registrado un aumento en el número de afiliados respecto al año anterior, aunque no precisó una cifra exacta.