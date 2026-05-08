FEUAA Presenta Informe de Resultados con Enfoque en Cercanía, Identidad y Oportunidades Estudiantiles

Primeros 10 Meses de Gestión de Mariana Torres

Con una agenda centrada en la participación estudiantil, el impulso al emprendimiento, la vinculación académica y el fortalecimiento de la comunidad universitaria, la alumna Mariana Torres Antuna, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), presentó su primer informe de actividades al frente de este organismo estudiantil, destacando el trabajo realizado durante los primeros diez meses de gestión.

La dirigente universitaria aseguró que este periodo estuvo marcado por aprendizajes, retos y decisiones que permitieron consolidar una federación más cercana y activa. Señaló que representar a más de 23 mil estudiantes implica escuchar, construir y responder con hechos a las necesidades de la comunidad universitaria.

Presente en el evento, el rector de la UAA, maestro Juan Carlos Arredondo Hernández, reconoció el trabajo realizado por la federación estudiantil y señaló que este informe representa un ejercicio sostenido de responsabilidad y compromiso universitario; destacó que la representación estudiantil constituye un espacio donde la ética se convierte en práctica cotidiana mediante la atención de necesidades, la gestión de acuerdos y el servicio a la comunidad universitaria.

Añadió que las acciones impulsadas por la FEUAA reflejan una forma de trabajo basada en organización, seguimiento y propósito, particularmente en áreas como la vinculación estudiantil, el desarrollo académico, las actividades culturales, la solidaridad social y el fortalecimiento de la economía estudiantil.

Durante la presentación del informe se destacó que la FEUAA llevó a cabo 21 actividades principales, enfocadas en generar identidad, convivencia y oportunidades reales para las y los estudiantes. Uno de los proyectos con mayor impacto fue el fortalecimiento de los mercaditos universitarios, concebidos como espacios para impulsar el emprendimiento estudiantil. En total se realizaron siete ediciones, seis en Ciudad Universitaria y una en Campus Sur, con la participación de más de 150 emprendedores gallos.

Asimismo, se resaltó la gestión de más de 70 convenios con empresas de Aguascalientes en distintas categorías, permitiendo a las y los alumnos acceder a descuentos y beneficios exclusivos por pertenecer a la UAA. A ello se sumó la apertura de oportunidades académicas y formativas, entre ellas 100 becas otorgadas en colaboración con la escuela “Inadaptados”.

También se subrayó el crecimiento de la representación estudiantil en Campus Sur, donde actualmente existen nueve sociedades de alumnos y se encuentra en proceso la conformación de una décima, fortaleciendo así la organización y participación universitaria en este espacio académico.

Se destacó que la FEUAA promovió espacios culturales y de integración como Punto de Lectura, en colaboración con la Asociación de Libreros de Aguascalientes; los recorridos del terror; las actividades del Festival de Calaveras y Día de Muertos, y diversas actividades deportivas como el Mundialito y las charreadas universitarias.

En el ámbito social, la federación participó en campañas de apoyo para Veracruz, actividades de concientización por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y la entrega de más de 100 juguetes a niñas y niños del área de pediatría del Hospital Hidalgo.

Durante el informe también se dieron a conocer resultados financieros y acciones en materia de transparencia. Se informó que la FEUAA recibió un apoyo institucional neto de 102 mil pesos y logró autogenerar ingresos por más de 247 mil pesos mediante actividades y eventos organizados por la propia federación, recursos que permitieron mantener la operación y desarrollo de proyectos estudiantiles.

Durante la presentación del informe estuvieron presentes la doctora Rebeca Padilla de la Torre, integrante de la Honorable Junta de Gobierno y representante del doctor Manuel Díaz Flores, presidente de este órgano colegiado; el doctor Fernando Ruvalcaba Villalobos, secretario general de la UAA; así como el alumno Nedher García Castorena, integrante de la FEUAA; integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria y del Consejo Universitario, e invitados especiales.