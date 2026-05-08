Hartos del Incumplimiento del Gobierno de David Monreal, Campesinos Toman el Congreso

“Ya no Aceptamos Palabrerías, ya no nos Vamos a Dejar”, Advierten

Por Nallely de León Montellano

Enardecidos y cansados de lo que calificaron como incumplimientos por parte de las autoridades, productores de frijol irrumpieron este jueves en el pleno de la Legislatura local mientras se desarrollaba la sesión ordinaria, para exigir soluciones al conflicto relacionado con el acopio del grano de cientos de campesinos zacatecanos.

La protesta ocurrió a un mes de las movilizaciones realizadas en Plaza de Armas, donde gobierno y productores firmaron una serie de acuerdos que, denunciaron, hasta ahora no han sido cumplidos.

Las autoridades lograron establecer una mesa de diálogo, pero tras tres horas no se logró ningún acuerdo y los productores decidieron mantener la toma hasta la mañana de este viernes, por lo menos.

“Nos han Dejado Solos en el Hambre”

Con gritos, reclamos y consignas, los manifestantes encararon a diputados presentes, entre ellos Jesús Padilla y Carlos Peña, a quienes reprocharon el abandono al campo zacatecano.

“Nos han dejado solos en el hambre y eso no es de seres humanos”, reclamaron frente a los legisladores.

Los productores cuestionaron además el presupuesto que cada año aprueba el Congreso para el Poder Ejecutivo y señalaron que esos recursos deberían destinarse a resolver la crisis del campo.

Advirtieron que no abandonarían el recinto legislativo hasta que acudieran el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el titular de la Secretaría del Campo, Gerardo Luis Cervantes Viramontes y Ángel Olais, coordinador de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas.

“Nos declaramos en pie de lucha”, expresaron al anunciar la toma de las instalaciones del Congreso.

Durante varias horas, los campesinos permanecieron dentro del recinto mientras exigían una mesa de diálogo directa con funcionarios de primer nivel, rechazando cualquier intermediación.

En ese sentido, dejaron claro que no aceptarían negociar con Omar Carrera, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, al considerar que “no tiene capacidad de resolver” las demandas del movimiento.

Incluso, acusaron al funcionario de haberlos amenazado días antes con enviar elementos policiacos durante una manifestación realizada en la Secretaría del Campo.

Según narraron, las autoridades les reclamaron haber incumplido el acuerdo firmado tras las protestas de abril, donde presuntamente se comprometían a no volver a movilizarse.

Sin embargo, los productores respondieron que fueron las propias autoridades quienes incumplieron primero. “Si ellos no hubieran incumplido, nosotros no estaríamos manifestándonos”, señalaron.

Entre los principales reclamos, exigieron el cumplimiento de los compromisos relacionados con el acopio de mil 500 toneladas de frijol, la apertura de centros de acopio en comunidades, la entrega inmediata de boletas de recepción y el pago de 27 pesos por kilogramo.

“Queremos el dinero del frijol, ya no aceptamos palabrerías”, expresaron. Durante la protesta, el ambiente se tornó tenso en distintos momentos. Algunos productores acusaron directamente al diputado Jesús Padilla de actuar como “coyote”, señalamiento que incomodó al legislador. “¿Para qué queremos diputados? No sirven para nada”, reclamaron.

También denunciaron llevar semanas resistiendo en centros de acopio y oficinas gubernamentales bajo el sol, con hambre y sin respuestas concretas.

“Tenemos 15 días en Secampo y no les interesa”, lamentaron. Los campesinos hicieron además un llamado a la ciudadanía, organizaciones sociales, maestros, mineros, estudiantes y colectivos feministas para sumarse a la lucha del campo zacatecano.

“Somos gente del campo, gente trabajadora. Ya no nos vamos a dejar”, expresaron. En medio del reclamo, varios productores insistieron en que el abandono institucional ha llevado a muchas familias campesinas a una situación límite.

“Tenemos hambre y tenemos miedo”, dijo uno de los manifestantes. Otro productor aseguró que llevan meses esperando pagos y trámites relacionados con el acopio del frijol. “Gastamos lo que no tenemos. Dejamos a nuestras familias hasta sin comer por andar aquí luchando”, expresó.

Los manifestantes también hicieron referencia al incendio ocurrido recientemente en las instalaciones de Segalmex y cuestionaron la postura de las autoridades estatales y federales sobre el tema.

Aproximadamente a las 6 de la tarde, representantes del gobierno propusieron instalar una nueva mesa de diálogo en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con la participación de Ángel Olais y funcionarios estatales.

Ante ello, una comisión integrada por 10 productores se trasladó al lugar para continuar las negociaciones, mientras el resto permaneció dentro del Congreso estatal con la consigna de “no soltar” las instalaciones hasta obtener respuestas favorables.

Antes de retirarse parcialmente del recinto, los campesinos reiteraron su agradecimiento a la ciudadanía que les ha mostrado apoyo durante las movilizaciones.

“Ya no vamos a ganar un peso, pero por dignidad no nos vamos a dejar. Qué desgracia que nadie voltee a vernos, qué tristeza”, expresaron.

No Logran Acuerdo

Después de más de tres horas de diálogo entre autoridades y campesinos, no se logró llegar a un acuerdo concreto, debido a que los productores consideran insuficiente el precio de garantía por 16 pesos por kilo e insisten en que se respete el precio de 27 pesos, tal como se había establecido en un inicio.

Al cierre de esta edición, los productores tomaron la decisión de pasar la noche en el Congreso del Estado.