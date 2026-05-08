Lanza Ayuntamiento de Zacatecas el Pasaporte Juvenil

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de la Juventud, presentó el programa Pasaporte Juvenil en la Casa de Cultura, una iniciativa que beneficiará a 400 jóvenes mediante descuentos y promociones en comercios locales.

Durante el evento, el presidente municipal, Miguel Varela Pinedo, destacó que este proyecto coloca a las juventudes como protagonistas del desarrollo social. “Gracias a su creatividad e innovación, este Pasaporte Juvenil es hoy una realidad en nuestra capital”, expresó.

El alcalde subrayó que el programa surge del trabajo conjunto entre el gobierno municipal, el sector empresarial y el Consejo Municipal de la Juventud, con la participación de 25 negocios que ofrecerán beneficios para incentivar el consumo local y apoyar la economía de las y los jóvenes.

Por su parte, el director de la Juventud, Raúl Calcanat, señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de generar más oportunidades y espacios para la juventud zacatecana. Asimismo, agradeció el respaldo del alcalde y de las autoridades municipales que hicieron posible la consolidación del proyecto.

El evento contó con la presencia de la síndico municipal, Wendy Valdez Organista; la diputada Dayanne Cruz Hernández, presidenta de la Comisión de Turismo de la LXIV Legislatura del Estado; la secretaria de Desarrollo Social, Nancy Espinosa Ramón; la presidenta de CANIRAC Zacatecas, Nidia Samán; así como el director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, José Luis de la Rosa.

También asistieron regidoras y regidores del Honorable Ayuntamiento, entre ellos Astrid Jayme, Claudia Anaya, Mariana Anaya, Reginaldo Ávila y Marcela Latorre, además de representantes de instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Tecnológico de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Durango, la UNID, la UPZ, el CETIS 113, entre otras.

Finalmente se reiteró la visión del Ayuntamiento por consolidar una política pública cercana a las juventudes, en la que sus ideas se conviertan en acciones concretas que impacten positivamente en su entorno. Con el Pasaporte Juvenil, se abre una nueva etapa de colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad, apostando por una ciudad más dinámica, incluyente y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.