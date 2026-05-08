Municipios y Gobierno Estatal Instalarán “Puntos Inteligentes Vecinales”: Manuel Flores Sonduk

Serán Centros de Monitoreos y Reportes, Presume

Por Miguel Alvarado Valle

Con una inversión conjunta de 30 millones de pesos entre el gobierno estatal y los municipios, el Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) pondrá en marcha un programa de “puntos inteligentes vecinales” en los municipios de Zacatecas, informó el secretario ejecutivo del organismo, Manuel Flores Sonduk.

Indicó que la estrategia, busca fortalecer el vínculo entre ciudadanía y autoridades mediante herramientas tecnológicas de vigilancia y atención comunitaria.

El secretario explicó que este proyecto fue impulsado por el gobernador del estado y funcionará bajo un esquema “peso a peso” con los ayuntamientos interesados.

“Por ejemplo el municipio de Fresnillo pidió 200. En una primera etapa vamos a incorporar 300 nuevos puntos y un centro de monitoreo especial”.

Flores Sonduk detalló que la finalidad principal de estos puntos es generar una comunicación directa y permanente entre vecinos y autoridades.

Cada punto inteligente contará con vigilancia las 24 horas del día desde el centro de monitoreo y permitirá atender desde reportes de riñas o faltas administrativas, hasta problemas relacionados con servicios públicos o situaciones que requieran intervención policial.

Asimismo, indicó que la operación de este sistema se realizará mediante comités vecinales organizados previamente en cada colonia.

Los vecinos tendrán acceso a una aplicación móvil con la que podrán monitorear cámaras, enviar mensajes y reportar incidencias en tiempo real.

Incluso, explicó que podrán enviar fotografías de desperfectos como fallas en el alumbrado público, las cuales llegarán directamente al centro de monitoreo para canalizarse a las autoridades municipales correspondientes.

El secretario ejecutivo adelantó que el arranque oficial del programa se prevé para mediados o finales de mayo con un evento en Plaza de Armas, donde el gobernador dará el banderazo inicial y entregará las primeras cajas tecnológicas a los comités ya conformados.

Añadió que actualmente se encuentran en la etapa de integración y organización de estos grupos vecinales, definiendo cargos como presidencia y tesorería para garantizar su funcionamiento.

Finalmente, Flores Sonduk subrayó que este esquema forma parte de una estrategia de prevención y participación ciudadana encabezada por la Subsecretaría de Prevención y la Secretaría General de Gobierno.

Señaló que el objetivo es consolidar una corresponsabilidad entre sociedad y autoridades para mejorar la seguridad y la atención de las colonias, al considerar que la ciudadanía será una pieza activa en la vigilancia y el reporte de problemáticas comunitarias.