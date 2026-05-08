Presenta Municipio Programa Pasaporte Juvenil

400 Jóvenes Tendrán Acceso a Descuentos y Promociones en Negocios

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de generar mayores oportunidades para las juventudes y fortalecer la economía local, el Ayuntamiento de Zacatecas presentó el programa Pasaporte Juvenil, una iniciativa impulsada a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de la Juventud que bene􀂿ciará a 400 jóvenes mediante descuentos y promociones en distintos comercios de la capital.

La presentación se realizó en la Casa de Cultura y reunió a autoridades municipales, representantes empresariales y jóvenes de distintas instituciones educativas.

Durante el evento, el presidente municipal Miguel Varela Pinedo destacó que este proyecto representa una apuesta directa por las nuevas generaciones y reconoció el papel que las juventudes desempeñan en la transformación social de la ciudad.

Señaló que la creatividad, innovación y participación activa de las y los jóvenes fueron elementos clave para concretar esta propuesta, la cual busca generar bene􀂿cios reales para este sector de la población.

El alcalde explicó que el Pasaporte Juvenil nació del trabajo coordinado entre el gobierno municipal, el sector empresarial y el Consejo Municipal de la Juventud.

Como parte de esta colaboración, 25 negocios locales se sumaron al programa para ofrecer descuentos y promociones especiales, con el propósito de incentivar el consumo en comercios zacatecanos y al mismo tiempo apoyar la economía de las y los jóvenes que participen en la iniciativa.

Por su parte, el director de la Juventud, Raúl Calcanat, subrayó que este proyecto responde a la necesidad de abrir más espacios y oportunidades para la población juvenil de la capital.

Asimismo, agradeció el respaldo brindado por el Ayuntamiento y las distintas áreas municipales involucradas, lo que permitió consolidar una propuesta enfocada en atender de manera directa las necesidades de este sector.

En la presentación también estuvieron presentes la síndico municipal Wendy Valdez Organista; la diputada Dayanne Cruz Hernández, presidenta de la Comisión de Turismo de la LXIV Legislatura; la secretaria de Desarrollo Social, Nancy Espinosa Ramón; la presidenta de Canirac Zacatecas, Nidia Samán, así como el director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, José Luis de la Rosa.

Entre las instituciones participantes destacaron el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Tecnológico de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la Universidad Politécnica de Zacatecas y el CETIS 113, entre otras.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el Pasaporte Juvenil forma parte de una visión orientada a construir políticas públicas cercanas a las juventudes, promoviendo la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para impulsar una ciudad más dinámica, incluyente y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.