“Zacatecas Necesita más Jóvenes Innovando y Generando Empleo”: Ulises Mejía Haro

Con un mensaje enfocado en la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico de las nuevas generaciones, el diputado federal Ulises Mejía Haro impartió la charla empresarial “El ABC de los Negocios” a estudiantes del Tec Milenio y del Tecnológico de Monterrey, donde compartió herramientas prácticas para convertir ideas en proyectos productivos y empresas con impacto social.

Durante el encuentro con universitarios, Ulises Mejía Haro destacó que Zacatecas tiene una generación de jóvenes talentosos, creativos y preparados, capaces de impulsar nuevos modelos de negocio vinculados a la tecnología, la innovación, la economía digital y el desarrollo regional. “Zacatecas necesita más jóvenes creando empresas, innovando y generando empleo. Tenemos talento, creatividad y capacidad para competir con cualquier parte del país y del mundo; lo importante es abrir oportunidades y fortalecer el espíritu emprendedor”, expresó. En la conferencia se abordaron temas como el desarrollo de ideas de negocio, análisis de mercado, elaboración de planes empresariales, estrategias de marketing, organización operativa, financiamiento y registro de marca, brindando a las y los estudiantes una visión práctica sobre cómo iniciar y consolidar proyectos productivos.

Ulises Mejía Haro explicó que esta charla también ha sido presentada en otros espacios educativos como la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Durango, además de diversos foros académicos y juveniles, con la finalidad de promover el espíritu emprendedor entre la ciudadanía y acercar herramientas útiles para el desarrollo económico y profesional de las nuevas generaciones.

“El emprendimiento debe convertirse en una cultura de transformación social. Cuando una joven o un joven desarrolla una idea, crea una empresa o genera empleo, también está ayudando a fortalecer a su comunidad”, señaló. El legislador zacatecano agregó que las juventudes no solamente deben prepararse para incorporarse al mercado laboral, sino también para liderar proyectos, innovar y construir nuevas oportunidades mediante el conocimiento y la creatividad. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre universidades, sector empresarial y gobiernos, con el objetivo de generar ecosistemas que impulsen la innovación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico sostenible.

Ulises Mejía Haro reconoció el trabajo del Tec Milenio y del Tecnológico de Monterrey por abrir espacios de formación complementaria que acercan a las y los estudiantes a herramientas reales para el emprendimiento y la construcción de proyectos con visión de futuro. Ulises Mejía Haro cuenta con una sólida formación académica en administración pública y administración de empresas, con dos licenciaturas, dos maestrías y un doctorado. Además de su trayectoria política, también es conferencista en temas de emprendimiento y empresario gastronómico, generando más de 150 empleos directos en la entidad, experiencia que le ha permitido impulsar una visión enfocada en el crecimiento económico con bienestar social.

Finalmente, reiteró que desde la Cámara de Diputados continuará impulsando iniciativas enfocadas al fortalecimiento de las MIPyMES, la innovación, la tecnología y el desarrollo económico regional, en coordinación con la visión de crecimiento y bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.