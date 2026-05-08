En Aguascalientes Pruebas de Paternidad Serán más Ágiles Para Proteger Derechos de Niñas y Niños

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó como testigo de honor en la firma de un acuerdo entre el Gobierno del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para facilitar las pruebas de paternidad, en casos donde así lo determine un juez.

El objetivo es que niñas, niños y adolescentes puedan conocer legalmente quién es su padre y así acceder con mayor certeza y rapidez a derechos como la pensión alimenticia y la identidad jurídica.

“Queremos que este tema pueda convertirse en un referente a nivel nacional”, señaló la gobernadora.

Tere Jiménez destacó que este acuerdo permitirá realizar pruebas científicas confiables que ayuden a proteger los derechos de las y los menores, brindándoles mayor certeza jurídica y respaldo institucional.

La magistrada presidenta del STJE, María José Ocampo Vázquez, dijo que con esta medida, el Poder Judicial del Estado podrá reducir tiempos y resolver expedientes de manera más ágil.

“Con este acuerdo nos comprometemos con los niños, niñas y adolescentes, que desde hace muchos años no se habían llevado a cabo las pruebas de paternidad para que tengan derecho de identidad, para que conozcan quiénes son sus padres y para que haya una obligación de los padres hacia los menores. Seguimos trabajando por una justicia pronta, cercana, más humana, expedita y transparente para todos los aguascalentenses”, subrayó.

Aurora Jiménez Esquivel, presidenta y primera voluntaria del Sistema DIF Estatal, celebró esta iniciativa que favorece los derechos de niñas y niños.

“Estoy contenta porque el Poder Judicial se hará cargo de las pruebas de paternidad para nuestros niños que no han sido reconocidos. Invitamos a las mamás de Aguascalientes que están pasando por una situación de este tipo, a que se acerquen con el DIF estatal o con el Poder Judicial para que sus hijos e hijas puedan tener el derecho a tener una familia y una pensión alimenticia”, indicó.

El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, detalló que la realización directa de pruebas de paternidad por parte del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes representa un avance importante en materia de justicia familiar, ya que permitirá agilizar y eficientar los procesos judiciales al eliminar intermediaciones que anteriormente generaban retrasos.

“Con ello, se busca asegurar que los procesos judiciales se desarrollen bajo principios de accesibilidad, oportunidad y certeza, colocando en el centro el interés superior de la niñez y fortaleciendo las acciones institucionales encaminadas a garantizar su desarrollo integral”.

En el evento protocolario también participaron la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del Estado, y Manuel Alonso García, fiscal general del Estad