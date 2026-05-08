Obed Martínez Medina Gana Bronce en Panamericano de Taekwondo

El aguascalentense Obed Martínez Medina conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano G4 de Taekwondo, el evento más importante del continente en esta disciplina, celebrado en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, Brasil, donde participan las mejores selecciones de América.

Obed consiguió su lugar en esta competencia gracias a su medalla obtenida en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay, y en esta ocasión tuvo su debut en la categoría de adultos, que comprende atletas de 18 a 30 años, siendo además el competidor más joven de su división.

En su camino al podio derrotó primero al representante de Guatemala, un atleta con amplia experiencia internacional y, posteriormente, venció al competidor de Brasil, país anfitrión, que contó con el apoyo del público local.

La semifinal la disputó ante el tricampeón mundial William Arroyo, quedándose finalmente con la medalla de bronce en un torneo de altísimo nivel competitivo.