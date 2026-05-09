Abren Espacio a la Curiosidad Científica Como Semilla de Futuros Investigadores

En Viernes de Ciencia y Tecnología

Se abordaron avances en regeneración nerviosa y su potencial en el tratamiento de diversas afecciones neurológicas.

La curiosidad como punto de partida y la ciencia como camino posible marcaron una nueva sesión del programa Viernes de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde estudiantes de nivel medio superior se acercaron a los procesos reales de la investigación científica y a sus implicaciones en la salud.

Desde el Auditorio “Ing. Javier Salazar Negrete”, y con la participación de alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 6/1 “Aguascalientes”, la UAA, a través del Centro de Ciencias Básicas y la Dirección General de Investigación y Posgrado, impulsó este espacio de divulgación que busca tender puentes entre el conocimiento básico y sus aplicaciones clínicas y tecnológicas.

En esta ocasión, la sesión estuvo a cargo del doctor José Luis Quintanar Stephano, profesor investigador del Departamento de Fisiología y Farmacología, quien compartió la conferencia “Regeneración nerviosa: de lo básico a lo clínico”, un tema que permite dimensionar los avances en el estudio del sistema nervioso y su impacto en la calidad de vida de las personas.

Sin centrarse únicamente en resultados, la charla ofreció a los asistentes una mirada integral sobre cómo se construye un proyecto científico: desde la curiosidad inicial y la observación, hasta su desarrollo en modelos experimentales y su eventual aplicación en contextos clínicos. Este recorrido permitió mostrar que la investigación no es un proceso aislado, sino una práctica constante que exige disciplina, colaboración y una actitud crítica frente al conocimiento.

El especialista explicó que, aunque durante mucho tiempo se ha sostenido que las neuronas no se regeneran, actualmente existen avances que apuntan a la capacidad del sistema nervioso para recuperar funciones a través de mecanismos de plasticidad neuronal. Estas líneas de investigación abren posibilidades en la atención de padecimientos como lesiones de médula espinal, así como afecciones derivadas de eventos cerebrovasculares.

En el ámbito universitario, estos estudios se desarrollan de manera colaborativa entre distintos equipos de trabajo, enfocados tanto en la comprensión de las patologías como en la búsqueda de alternativas terapéuticas. Entre los avances se encuentran proyectos relacionados con lesiones traumáticas, afecciones del nervio ciático, problemas visuales asociados al glaucoma y, más recientemente, investigaciones orientadas a la isquemia cerebral.

Más allá del contenido especializado, el encuentro tuvo como eje central motivar a los jóvenes a cuestionar, explorar y reconocer en la ciencia una vía de desarrollo personal y profesional. A través de ejemplos concretos, se subrayó que la generación de conocimiento parte de preguntas sencillas, pero requiere constancia y compromiso para transformarse en soluciones útiles para la sociedad.