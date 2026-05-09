Ayuntamiento de Zacatecas y Nacional Financiera Impulsan Formación Empresarial en Zacatecas

El Ayuntamiento de Zacatecas, en coordinación con Nacional Financiera, anunció la realización del curso “Planeación Estratégica para la Toma de Decisiones”, una iniciativa dirigida a emprendedores, empresarios y público en general interesado en fortalecer sus capacidades para el desarrollo de proyectos productivos.

A través de la Dirección de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable, así como del Departamento de Fomento Económico, este curso busca brindar herramientas prácticas que permitan a las y los participantes mejorar sus procesos de análisis, identificar oportunidades de crecimiento y optimizar el uso de sus recursos. La capacitación está enfocada en impulsar una visión estratégica que contribuya a la consolidación de negocios más competitivos y sostenibles.

El curso se llevará a cabo los días 12 y 13 de mayo, en un horario de 16:00 a 20:00 horas, en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Zacatecas, un espacio emblemático que será sede de este esfuerzo de formación empresarial. Durante ambas jornadas, las y los asistentes podrán adquirir conocimientos clave sobre planeación, toma de decisiones y diseño de estrategias, elementos fundamentales en el contexto económico actual.

Antonio Salazar Valadez, titular del Departamento de Fomento Económico, destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de impulsar el desarrollo económico local, promoviendo la capacitación constante como una vía para fortalecer el ecosistema emprendedor de la capital. Asimismo, subrayó la importancia de generar alianzas con instituciones como Nacional Financiera, que aportan experiencia y respaldo en la formación de talento empresarial.

Las y los interesados en participar pueden realizar su registro a través de internet. El cupo es limitado, por lo que se invita a la ciudadanía a asegurar su lugar con anticipación y aprovechar esta oportunidad de capacitación gratuita, destacando que la profesionalización y la toma de decisiones informadas son clave para enfrentar los retos del entorno económico actual.