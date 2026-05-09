En Inauguración del Acueducto Seri, Presidenta Claudia Sheinbaum Anuncia Programa de Turismo Comunitario

Para dar Justicia al Pueblo Seri-Comca’ac

Como parte del Plan de Justicia anunció acciones de construcción de vivienda, un Programa de Paneles Fotovoltaicos y reparación de caminos.

Suman 824 mdp invertidos en el Plan de Justicia del pueblo Seri-Comca’ac desde 2022: INPI.

Hermosillo, Sonora.- Desde Punta Chueca, en Hermosillo, Sonora, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Acueducto Seri que garantiza el derecho al agua en cada una de las viviendas de la nación Seri-Comca’ac como parte del Plan de Justicia, y anunció la implementación de un programa de Turismo Comunitario en beneficio de la comunidad.

“Es un planteamiento de justicia, no es una solicitud, es un planteamiento de justicia para el pueblo Seri, aquí me comprometo con ustedes a que vamos a enviar a un equipo de trabajo. Les voy a contar quiénes: va a venir Sebastián Ramírez con Pedro Álvarez Icaza; Sebastián Ramírez es el director del Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo. Antes Fonatur solamente era para los grandes desarrollos turísticos, recientemente estuvimos en Quintana Roo con un pueblo del pueblo Maya, de la nación Maya, y anunciamos que iniciamos un proceso de certificación de Turismo Comunitario y lo que les propongo es que venga Sebastián Ramírez, director de Fonatur, con Pedro Álvarez Icaza, que es el director de Áreas Naturales Protegidas para atender de manera integral que haya un programa de turismo sustentable”, anunció.

Agregó que también acudirá la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, para continuar con la construcción de vivienda; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar junto con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, para implementar un Programa de Paneles Fotovoltaicos; y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, para continuar con la reconstrucción de caminos.

El Acueducto Seri inaugurado el día de hoy, contempló una inversión de 208 millones de pesos (mdp) y tiene una longitud de 78 kilómetros (km). Recordó que fue con la llegada de la Cuarta Transformación como los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos en la Constitución como sujetos de derecho público y desde 2025 tienen acceso a recursos directos, sin intermediarios, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, detalló que como parte del Plan de Justicia para el pueblo Seri- Comca’ac se han invertido 824 mdp desde 2022; y destacó otras acciones como son la construcción del camino de la Calle 36 que conecta a la comunidad de Punta Chueca con Desemboque; obras de electrificación con inversión de 14 mdp; 181 acciones de mejoramiento de vivienda y 40 de construcción de habitaciones.

Así como una inversión de 72 mdp para impulsar la pesca local que incluye la adquisición de 80 embarcaciones menores y capacitación a 375 pescadores; dotación de equipamiento médico, medicamentos, dos ambulancias y fortalecimiento de la medicina tradicional; construcción de dos comedores escolares; construcción de dos telebachilleratos comunitarios con inversión de 31 mdp; inversión de 4.5 mdp en el programa La Escuela es Nuestra; y anunció la construcción de dos Casas Comunitarias de Lenguas Indígenas para la comunidad.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la Presidenta por dar continuidad al Plan de Justicia para el pueblo Seri-Comca’ac con la construcción de este nuevo acueducto que a va a garantizar el suministro de agua potable en una comunidad que fue olvidada por siglos, sufrió represión y alejamiento de las instituciones antes de que llegara la Cuarta Transformación al país.

El gobernador tradicional del Pueblo Seri-Comca’ac, Jesús Alfredo Félix Segovia, agradeció y reconoció el compromiso de la mandataria por garantizar la justicia social en su comunidad y fue él quien planteó la necesidad de construir un modelo global de turismo sustentable manejado por la propia comunidad, que garantice la conservación, la cultura y el bienestar económico de manera conjunta.