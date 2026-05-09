En Puerta, Congreso Nacional e Internacional de Enfermería

Se Enfocará en Atención Integral de Personas Adultas Mayores

Por Nallely de León Montellano

En el marco del 70 aniversario de la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), del 12 al 14 de mayo se llevará a cabo el Primer Congreso Nacional e Internacional de Enfermería, enfocado en la atención integral de las personas adultas mayores.

El evento tendrá como sede el Auditorio del Campus Siglo XXI y contará con actividades presenciales y virtuales, así como la participación de ponentes nacionales e internacionales provenientes de Chile, Quintana Roo y Nuevo Laredo.

Durante una rueda de prensa, la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, destacó que este congreso busca fortalecer la capacitación no sólo del personal de enfermería, sino también de profesionales de la salud y de la población en general involucrada en el cuidado de personas adultas mayores.

“El cuidado del adulto mayor debe ser interdisciplinario y multidisciplinario. Queremos brindar herramientas tanto a profesionales de la salud como a familiares y cuidadores”, señaló.

El programa académico contempla conferencias, ponencias virtuales y presenciales, además de la presentación de investigaciones relacionadas con el envejecimiento, políticas públicas, salud mental, derechos de las personas adultas mayores y tecnologías aplicadas a su cuidado.

Asimismo, se desarrollarán talleres especializados sobre síndromes geriátricos, pie diabético, vejiga neurogénica y movilización de secreciones en adultos mayores, dirigidos tanto a profesionales de enfermería como a médicos, fi sioterapeutas y cuidadores.

Como parte de las actividades culturales, se realizará un concurso de pintura y dibujo alusivo al envejecimiento y al cuidado de las personas adultas mayores, además de una callejoneada programada para el 13 de mayo.

Las organizadoras señalaron que el congreso tendrá una cuota de recuperación accesible y que será gratuito para cuidadores y personas que no cuenten con recursos económicos sufi cientes.

También subrayaron que el evento está abierto al público en general, especialmente a familiares y cuidadores primarios, al considerar que el abandono y la violencia hacia las personas adultas mayores continúan siendo problemáticas preocupantes.

El auditorio donde se desarrollará el congreso tiene capacidad para 560 personas y se espera la participación de asistentes de distintos municipios del estado.