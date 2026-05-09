Se Niegan Productores a Aceptar los 16 Pesos por Kilo de Frijol

Mantienen Toma y Bloquean por Varias Horas la Avenida Hidalgo

* “Nos Vieron la Cara Durante un mes y Ahora Salen con que ya no se Puede”, Reclaman

Por Nallely de León Montellano

En el segundo día de protestas de productores de frijol, quienes mantienen tomadas las instalaciones del Congreso del Estado, diputados de las fracciones parlamentarias del PT, PRI y Morena sostuvieron una reunión con funcionarios estatales y federales para revisar las demandas del sector campesino relacionadas con el acopio y pago del grano.

En el encuentro participaron el coordinador de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, Ángel Olais; el subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, Omar Carrera; así como representantes de la Secretaría del Campo y legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Tras más de dos horas de reunión, el diputado Alfredo Femat explicó a los productores que las autoridades federales reconocieron la existencia de un convenio firmado el pasado 29 de marzo, mediante el cual se contemplaba el acopio de frijol a 27 pesos por kilo.

De acuerdo con la versión presentada por las autoridades, inicialmente se entregó una lista de 95 productores, que posteriormente aumentó a 130. Asimismo, señalaron que, a través de cuatro centros de acopio, se recibieron cerca de mil 952 toneladas de frijol correspondientes a 441 productores.

Sin embargo, los funcionarios argumentaron que, a partir del 1 de mayo, las reglas de operación federales cambiaron y el precio de garantía pasó de 27 a 16 pesos por kilo, situación que, aseguraron, impide continuar pagando el monto originalmente acordado.

Ante ello, los legisladores cuestionaron al Gobierno del Estado sobre la posibilidad de aportar los 11 pesos restantes para mantener el pago de 27 pesos por kilo a cerca de mil toneladas pendientes de acopio; no obstante, según relataron, la respuesta fue negativa debido a que no existe una partida presupuestal etiquetada para ese fin.

“Nos dijeron que no están en posibilidades de ayudar con esos 11 pesos porque el recurso no quedó etiquetado y habría problemas para justificarlo”, expuso Femat ante los manifestantes.

Como parte de la respuesta oficial, la Secretaría General de Gobierno entregó un oficio dirigido a la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, en el que aseguró haber dado seguimiento al convenio firmado con los productores y sostuvo que el Gobierno del Estado ha cumplido con las responsabilidades que le corresponden dentro del acuerdo.

Tras escuchar la postura de las autoridades, los productores reaccionaron con molestia y acusaron a Ángel Olais de incumplir los acuerdos firmados en marzo, además de responsabilizarlo de haber retrasado deliberadamente el proceso de acopio hasta la entrada en vigor de las nuevas reglas de operación.

“Nos vieron la cara durante un mes y ahora salen con que ya no se puede”, reclamaron los inconformes.

Enfurecidos, los productores abandonaron el Palacio Legislativo y marcharon rumbo a Palacio de Gobierno con la intención de encarar a los funcionarios involucrados en las negociaciones, así como al secretario general de Gobierno; sin embargo, señalaron que no encontraron a ninguno de ellos en el edificio.

Acto seguido, bloquearon la avenida Hidalgo, a la altura de Palacio de Gobierno, donde lanzaron consignas y advirtieron que “Zacatecas va a arder” y que no permitirán más burlas hacia el sector campesino.

Durante la protesta también exigieron a los diputados Carlos Peña, Jesús Padilla y Alfredo Femat encabezar las movilizaciones del campo.

Los legisladores, por su parte, señalaron que continuarán realizando las gestiones institucionales que estén a su alcance para avanzar hacia acuerdos, aunque dejaron en claro que no participarán en acciones más radicales, como la toma del aeropuerto o el bloqueo de las vías del tren.

Más tarde arribó al lugar la diputada federal Soledad Luévano Cantú, quien afirmó que desde la Cámara de Diputados se puede impulsar un punto de acuerdo para intentar destrabar el con􀃀icto que enfrenta el campo zacatecano.

Al filo de las 8 de la noche, los productores liberaron la avenida Hidalgo y regresaron nuevamente al Congreso del Estado, donde anunciaron que permanecerán de manera indefinida hasta obtener respuestas favorables a sus demandas y definir nuevas acciones de protesta.