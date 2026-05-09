Agenda Cultural Feria Nacional de San Marcos 2026: Sábado 9 de Mayo

FORO DEL LAGO
19 horas Musas Sonideras, Sonidero, CDMX.
21 horas Sonido Los Jrs, Sonidero, CDMX.
CUARTEL DEL ARTE
18 horas Karis Sea, Folk nómada, Aguascalientes.
19 horas Valeria Jasso, Indie folk, Yucatán.
PATIO DE LAS JACARANDAS
18 horas Trío Huapangueros de Aguascalientes, Huapango huasteco, Aguascalientes.
19 horas Ballet folclórico “Tepochpainal”, San Marcos: Feria de mi tierra, orgullo de mi México, Danza folclórica, Aguascalientes.
TEATRO MORELOS
20 horas Araf, Teatro Boel, Aguascalientes, 13+, 250 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $100.
TEATRO ANTONIO LEAL Y ROMERO
Programación para infancias.
17 horas La muerte del titiritero, Grupo Bocón, Teatro de títeres y actores para infancias, Aguascalientes, 100 lugares gratuitos, 100 lugares con boleto $50.
TEATRO AGUASCALIENTES – FERIAL
17:30 y 20 horas El Ferial de mi vida. Seis décadas de historia, $150 y $200, Boletos: Teatro Aguascalientes, Teatro Morelos y Showticket.
SEGUNDO PATIO CASA DE LA CULTURA
21 horas Cómo casarse en 7 días, La Columna de Aguascalientes, Adolescentes y adultos, Boletos en taquilla 20:00 horas, $250.
BIBLIOTECA TORRES BODET
18 horas Coro de la Universidad Panamericana Aguascalientes, Ensamble vocal, Aguascalientes.
MUNICIPIOS – RINCÓN DE ROMOS
17 horas Batucada “Beat Girls”.
17:15 horas Circo Sueño Azul, Sueño Azul Teatro.
18 horas Muestras, Talleres de Danza Folclórica Mexicana y Danza Jazz de la Casa de la Cultura local.
19 horas Ferial “A 60 años de tradición”, Ferial de Aguascalientes, Grupo de Danza Folclórica Termal y el Mariachi Mi Nombre es México.
21:00 horas Cadetes Hermanos Valtierra.
Talleres efímeros de artes visuales, danza, música, literatura, teatro y artesanías en bibliotecas públicas municipales.
MUSEOS Y GALERÍAS
GALERÍA DE LA CIUDAD Y BENJAMÍN MANZO
XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven, Miércoles a domingo, 11 a 16 horas, Entrada libre.
MUSEO DE AGUASCALIENTES
Rostros y Tradiciones de México, Saturnino Herrán: El color de México, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO NO. 8
Esto no es el hilo negro, Teotl y sangre: Nuestra herencia de Josué MGAs Art, Su destino secreto de Enrique Guzmán, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
EX ESCUELA DE CRISTO O GALERÍA ESCUELA PÍA
Pretextos de Juan Castañeda, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, Entrada libre.
MUSEO ESPACIO
Futuros posibles. 60 años de Arte Joven, SOMOS. Imaginarios de la naturaleza, Geometría en tránsito de Irene Zundel, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Domingo entrada libre.
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA
Caballo de papel, Miércoles a domingo, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad, Miércoles entrada libre.
GALERÍA DEL MUSEO FERROCARRILERO DE AGUASCALIENTES
Paladín Libertario: Militancia impresa sobre rieles, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, $20 general, $10 estudiantes, maestros y tercera edad.
MUSEO DE LA INSURGENCIA Y JARDÍN BOTÁNICO
Herbario de Venus de Alina Ramírez, Miércoles a domingo, 11 a 18 horas, Entrada libre.
VISITAS GUIADAS Y TALLERES
MUSEO JOSÉ GUADALUPE POSADA / MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO NO. 8 (MAC8)/ MUSEO AGUASCALIENTES
Recorridos guiados y talleres efímeros, Miércoles a domingo, 11, 12, 13, 14 y 15 horas.
MUSEO ESPACIO
Recorridos guiados, Miércoles a sábado, 12, 14, 16 horas.
Taller calidociclos, Miércoles a sábado, 12 a 17 horas (duración aproximada 30 min.)
CENTRO DE ARTES VISUALE
11:30 a 15:30 horas Taller Efímero Artístico.
ESCUELA DE MÚSICA MANUEL M. PONCE
8 a 15 horas Talleres Efímeros y Presentaciones Musicales, Alumnado y docentes de la Escuela de Música Manuel M. Ponce.
11 a 14 horas Taller Efímero Artístico, Alumnado del Centro de Estudios Teatrales.