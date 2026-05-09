Aguascalientes es Sede de Encuentro Nacional del Notariado Mexicano

Gobernadora Inaugura el Evento

Contamos con el notariado, y ustedes siempre pueden contar con Aguascalientes: TJ.

Se reúnen más de 320 notarias y notarios de toda la República Mexicana en esta entidad.

Destacaron la importancia de trabajar por la igualdad y la perspectiva de género.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la 130.ª Jornada Nacional del Notariado Mexicano, y la 6.ª con Perspectiva de Género, bajo el lema “Igualdad y Liderazgo”, que reúne en esta entidad a más de 320 notarias y notarios de toda la República Mexicana para analizar temas jurídicos y de actualidad relacionados con la función.

En su mensaje, la gobernadora Tere Jiménez indicó que el gremio es fundamental para la vida jurídica, económica y social de México.

“La función notarial da certeza a las familias, seguridad a las empresas, legalidad a los actos públicos y privados, y confianza a quienes acuden ante ustedes para tomar decisiones importantes en su vida. Aquí apostamos por la certeza, la tranquilidad y el Estado de derecho, porque estos son los ingredientes esenciales para generar prosperidad, inclusión y desarrollo. Contamos con el notariado, y ustedes siempre pueden contar con Aguascalientes. Sean bienvenidos”, destacó.

Andrea Genoveva Solano Rendón, jefa de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, reiteró su reconocimiento a la labor del Notariado Mexicano, como un aliado fundamental para consolidar un entorno económico confiable e incluyente.

“Sigamos trabajando juntas y juntos para cerrar brechas de género, fortalecer el liderazgo de las mujeres y construir un México con mayor igualdad, mayor certeza jurídica y mayores oportunidades para todas y todos”, indicó Solano Rendón.

Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, señaló que la ciudadanía merece contar con notarías y notarios altamente capacitados, por lo que el gremio mantiene una preparación y actualización permanentes.

“Los notarios estamos para servir a la ciudadanía y somos de territorio, no de escritorio. Reconocemos a la gobernadora Tere Jiménez por su impulso para consolidar un estado dinámico y cercano a la ciudadanía. Que esta jornada sea también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la legalidad, la seguridad jurídica y el servicio a las familias mexicanas”, expresó Vargas Navarro.

Claudia Sofía Corichi García, presidenta de la Colectiva Nacional Sorora, resaltó la importancia de trabajar por la igualdad y la perspectiva de género en esta jornada.

“Estoy convencida de que es muy importante que cada vez haya más mujeres en diversas áreas laborales. Las mujeres lucharon por estos espacios de decisión y liderazgo. Es un acierto que el notariado esté planteando esta visión de igualdad y liderazgo como un punto central. La transformación social solo será posible si la construimos juntos, hombres y mujeres”, sostuvo Corichi García.

Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, reconoció el apoyo de la gobernadora Tere Jiménez para la organización de esta jornada nacional. “Sin su firme liderazgo, esto no hubiera sido posible. Bienvenidos a todos y todas a la tierra de la gente buena”, recalcó.

En el evento que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del Ficotrece estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal; Claudia Dinorah Velázquez González, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario; Cecilia Odette Ortega Hijar, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Pablo Israel Escalona Almeraya, presidente del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; el diputado Rodrigo Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Luis Urrutia Corral, abogado general y vicepresidente de Asuntos Regulatorios Globales de Bitso y expresidente de GAFI; Isidro Ignacio de la Peña, vicepresidente del Centro Uno del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; Isania Lisbeth Solórzano Suárez, presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano; Maribel Méndez de Lara, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario; Lesly Victoria Aguilar Vargas, directora de Procedimientos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Nacional de Vivienda; Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; y Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero jurídico del Estado de Aguascalientes; así como autoridades notariales, legislativas, judiciales y federales.