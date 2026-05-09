Cierre con Broche de oro en la Feria Nacional de San Marcos 2026

La Feria Nacional de San Marcos entra a su recta final y lo mejor aún está por venir. Durante los próximos días se espera una gran afluencia en los conciertos internacionales, actividades para toda la familia y un ambiente que seguirá haciendo vibrar a Aguascalientes.

El Foro de las Estrellas se prepara para recibir a miles de asistentes en los espectáculos de cierre, que prometen noches inolvidables con artistas de talla mundial:

9 de mayo: El cantante argentino Paulo Londra hará escala en Aguascalientes antes de llegar a Querétaro, Nueva York y Chicago.

10 de mayo: El dueto australiano Empire of the Sun se presentará en la entidad previo a continuar con su tour por California y países como Noruega, Suecia y Polonia.

Además, el Foro del Lago será escenario de grandes espectáculos musicales:

9 de mayo: El ambiente sonidero se hará presente con Los Jrs y Musas Sonideras, agrupaciones mexicanas que llenarán de ritmo y baile el Foro del Lago.

10 de mayo: La banda argentina Bersuit Vergarabat y la cantante Connie Isla, también originaria de Argentina, ofrecerán una noche cargada de energía.

Con visitantes de todo México y del extranjero, la Feria Nacional de San Marcos continúa consolidándose como el evento más importante del país, al reunir música, tradición, cultura, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar.