¡El Aguascalentense Gustavo García Gana por K.O. en Canadá!

El peleador profesional de artes marciales mixtas, originario de Aguascalientes, consiguió una contundente victoria por nocaut en la prestigiosa liga BFL, celebrada en Vancouver, Canadá.

Con apenas 23 años, Gustavo García derrotó a su rival al minuto 4 del segundo round, consolidando su crecimiento en el ámbito internacional.

El aguascalentense también cuenta con destacadas participaciones como medallista panamericano y en competencias de combat sambo, poniendo en alto el nombre de Aguascalientes dentro de las artes marciales mixtas.