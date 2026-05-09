Miles de Personas se Dieron Cita en el Foro del Lago Para Escuchar a Ximena Sariñana

Miles de personas se dieron cita en el Foro del Lago para escuchar a Ximena Sariñana, una de las voces más versátiles y relevantes de la música latina contemporánea. Cantautora y actriz mexicana, ha construido una carrera que combina sensibilidad artística, riesgo creativo y una identidad sonora en constante evolución.

Una velada llena de energía y diversidad sonora que comenzó con la presentación del talento local de Geo Blanc, quien cautivó a los asistentes con su propuesta de folk pop. Posteriormente, desde Puebla, Beta, banda de rock alternativo.

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