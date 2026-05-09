Tere Jiménez Entrega Reconocimientos a Migrantes que con su Esfuerzo Ponen en Alto el Nombre de Aguascalientes

Homenaje “Estrellas Gigantes en el Extranjero”

Encabezó el evento “Estrellas Gigantes en el Extranjero”, un homenaje a las y los aguascalentenses migrantes.

También entregó 170 visas como parte del programa “Reencontrando Corazones”.

Reconocemos su valentía, coraje y tenacidad para sacar adelante a sus familias: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció a las y los aguascalentenses que, desde el extranjero, ponen en alto el nombre del estado en los ámbitos social, empresarial, artístico y cultural.

“Reconocemos su valentía, coraje y tenacidad para sacar adelante a sus familias, al irse a otro país con una cultura y un idioma distintos. Yo les aplaudo profundamente su valentía; no cualquier persona toma la decisión de irse a luchar por un mejor futuro. Donde esté un aguascalentense, ahí estará el Gobierno del Estado para defenderlos y acompañarlos”, les dijo la gobernadora durante el homenaje denominado “Estrellas Gigantes en el Extranjero”.

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, directora del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (IAPEMI), dijo que es interés de la gobernadora Tere Jiménez impulsar acciones en favor de la comunidad aguascalentense que radica en el extranjero.

“Reconocemos a quienes todos los días ponen en alto el nombre de Aguascalientes; a toda nuestra comunidad de aguascalentenses que radica en el exterior, nuestro agradecimiento, reconocimiento y respeto por el trabajo digno con el que sostienen a sus familias”, recalcó Rodríguez Calzada.

Juan Rodríguez dio un mensaje a nombre de las y los galardonados que radican en Estados Unidos. “Hace 45 años tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y nunca había recibido un reconocimiento como el que ustedes están haciendo. Es algo muy loable el hecho de reconocer a la gente migrante”, expresó.

Fueron galardonados Lorena Dalilah Rubí Rodríguez Hernández, Iván de Jesús Cornejo Huerta, Rafael Domínguez Delgado, Raúl Castillo Becerra, José Luis González Ramos, María Fernanda Capuchino y Juan Rodríguez, quienes se han convertido en ejemplo de dedicación, esfuerzo y orgullo para la comunidad migrante aguascalentense.

Asimismo, durante el evento, Tere Jiménez y autoridades entregaron 170 visas como parte del programa “Reencontrando Corazones”, una iniciativa que hace posible que adultos mayores vuelvan a ver a sus seres queridos que radican en Estados Unidos, después de años de distancia y espera.

Yolanda González Arenas, beneficiaria del programa “Reencontrando Corazones”, expresó su agradecimiento: “Hoy estoy muy feliz y profundamente emocionada por recibir de manos de mi gobernadora esta visa. Después de 27 años, podré volver a abrazar a mi hijo, quien salió en busca de una vida mejor”, reconoció.

Finalmente, las y los beneficiarios del programa “Reencontrando Corazones” entregaron un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por su apoyo, sensibilidad y compromiso para hacer posible el reencuentro de familias aguascalentenses con sus seres queridos.

Las personas interesadas en participar en este programa pueden acudir a las instalaciones del Iapemi, ubicadas en Montes Himalaya 725-2, Jardines de la Concepción II, en la ciudad de Aguascalientes. Para más información, comunicarse al teléfono 449 688 63 86, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas.

Durante el evento que se realizó en el Museo Espacio, estuvieron presentes el señor Luis Alberto Villarreal García; Alfonso Rubalcava, diputado federal; Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; José Manuel González Mota, presidente municipal de Asientos; y César Medina, presidente municipal de Jesús María.