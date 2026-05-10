Con Recursos Propios, Antorcha Campesina Desarrolla Múltiples Proyectos de Arte y Cultura Entre Jóvenes

Que el Pueblo se Identifique con la Riqueza Cultural de la Patria: Ávila

Por Gabriel Rodríguez

En el afán de tratar de mejorar las condiciones de diversas zonas marginales en Zacatecas y el resto del país, Antorcha Campesina (AC), desarrolla hace años un proyecto integral de arte y cultura entre sus bases sociales, con especial énfasis en sus grupos juveniles, entre los que sobresalen eventos de danza, teatro, canto, música y deportes, entre otros.

Osvaldo Ávila, líder estatal de AC, expresó que todo lo anterior forma parte de un programa integral relacionado con la finalidad de educar, concientizar y organizar al pueblo mexicano en torno del origen de los problemas del país y su solución mediante el arte y la cultura.

“Nuestros problemas de fondo tienen que ver con la manera en que funciona la sociedad, donde la riqueza es producida por la clase trabajadora, condición que no incide sobre el bienestar de esas mismas clases por lo que debemos cambiar el modelo económico y político por otro más justiciero”.

Para ella, AC va al fondo de las causas, mediante el conocimiento de las bases sociales en el arte y la cultura que los han formado al paso del tiempo, expresó Es por ello que desde 1975, AC realiza un trabajo sostenido de carácter cultural y deportivo que se realiza por medio de las sucesivas Espartaquiadas, en homenaje al legendario héroe que luchó por la libertad de los esclavos.

“Nuestros trabajos se desarrollan esencialmente entre jóvenes y tienen un vínculo directo con la música, la danza y la poesía, además de la oratoria, el teatro y la pintura”.

Lo mismo ocurre en la parte deportiva, dentro de la cual han alcanzado una participación destacada a partir del desarrollo de diversas cruzadas que pretenden llegar las principales plazas sociales del país, además de estar presentes en pueblos, comunidades y colonias con el fin de que los pobladores de esas zonas “tengan acceso a la cultura de alta calidad sin omitir el deporte”.

“Uno de los afanes esenciales es justo vincular a ese pueblo, con el fin de que sienta profundamente identificado con la riqueza cultural de nuestra patria por medio de la danza, los compositores y la música del pasado, para tratar de aminorar los efectos de aquellas modas que son lesivas incluso a la dignidad de las personas”.

Hace poco, AC estuvo con ese tipo de eventos en el municipio de Valparaíso además de estar presentes en la colonia Ayuntamiento de la capital así como visitar Guadalupe, Cañitas, Fresnillo y otras localidades en una primera fase de la actual temporada, sin omitir barrios muy marginales.

Hace poco desarrollaron el primer encuentro estatal de voces, seguido de las danzas autóctonas con diversos espectáculos populares de Zacatecas en ese aspecto.

Ávila Tiscareño añadió que ese tipo de eventos significan que “el pueblo sabe apreciar una buena obra de teatro, además de que sabe desentrañar problemas complejos, contenidos en las obras de Homero, Hesiodo, Esquilo, Shakespeare y otros grandes autores, lo mismo que comprende la música, la poesía y la danza académica y popular”.

Por último, dijo que las políticas culturales de los tres últimos sexenios han disminuido las partidas federales a ese delicado tema omitiendo que uno de los hechos esenciales es que “el pueblo se eduque y concientice”.