Desde Zacatecas, José Narro Agradece a la Presidenta Claudia Sheinbaum su Respaldo a la Educación Inicial

Encabeza Foro de Educación

Zacatecas, Zac.- Ante un Teatro Calderón repleto y una amplia participación de docentes y estudiantes de diversos municipios del estado y la capital, el diputado federal José Narro Céspedes encabezó el Foro “Por la Grandeza de Zacatecas” en materia de Educación, y en su mensaje reconoció ampliamente el decidido respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para seguir fortaleciendo la Educación Inicial que, gracias a la lucha y la constancia de docentes, se logró incrementar el presupuesto y el salario del personal académico de manera considerable.

Dijo que este es un logro histórico que refleja el compromiso institucional por seguir creando espacios de enseñanza desde la niñez, con el firme propósito de seguir construyendo seres humanos preparados para los retos del futuro, “por lo que le estamos cumpliendo a Zacatecas en materia de educación con nuevos valores de enseñanza, y con ello respaldamos el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en materia de Educación”, sostuvo.

En el Foro de Educación, que se convirtió en un espacio de reflexión y análisis sobre los retos actuales de la enseñanza y el bienestar de las juventudes, especialistas abordaron temas fundamentales para fortalecer la educación y la formación integral de niñas, niños y jóvenes zacatecanos.

El doctor Saúl Vázquez Luján presentó la conferencia “Estrés, depresión y ansiedad”, donde destacó la importancia de atender la salud mental desde las aulas, señalando que los problemas emocionales afectan cada vez más a estudiantes y docentes, por lo que llamó a construir entornos educativos más humanos, sensibles y solidarios.

Por su parte, el ingeniero Sergio Luis Bárcenas Ríos impartió la ponencia sobre la enseñanza de la química en edades tempranas, resaltando la necesidad de despertar desde la infancia el interés por la ciencia, la experimentación y el pensamiento crítico como herramientas para el desarrollo del país.

Previo a la clausura de dicho foro, el diputado federal José Narro Céspedes afirmó que la educación debe seguir siendo una prioridad nacional y un instrumento de transformación social, destacando la importancia de abrir espacios de diálogo donde participen especialistas, docentes y ciudadanía.

“El conocimiento y la educación son la base para construir un México más justo, más preparado y con mayores oportunidades para nuestras nuevas generaciones”, expresó.

El foro concluyó con un reconocimiento a los ponentes y con el compromiso de continuar impulsando actividades que fortalezcan la educación, la ciencia y el bienestar social en Zacatecas.